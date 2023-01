Enseñar para la vida: la historia del entrenador Christian Ramírez

Córdoba, Ver.- Son miles de niños y jóvenes los que han encontrado más que solo amor por el deporte, han hallado muchos beneficios de estas tardes de entrenamiento gracias a una persona su entrenador Christian Ramírez Marroquín.

Desde que el profesor Marroquí terminó su carrera profesional como Licenciado de Educación Física, supo que daría lo mejor de sí para que más jóvenes encontrarán en el deporte las claves para formar una vida mejor.

"Es más que solo practicar un deporte el fútbol aporta muchos beneficios para los pequeños y siempre le digo a sus padres es un beneficio a futuro el que sus hijos aprendan algo como es el futbol", afirmó.





¿Cuáles son los beneficios de hacer futbol?

Entre los beneficios que tiene el futbol se encuentran la disciplina, el trabajo en equipo, destreza, coordinación motora y fortalece los músculos y la rapidez señala el profesor.



Es para el entrenador personalizado de fútbol soltero un privilegio poder compartir con los niños todos los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos años de experiencia que lo avalan.

Christian Ramirez Marroquín fue entrenador en el Club Águilas y hoy es quien lleva la batuta en el Centro de formación Tiburón Córdoba de donde espera que muchos jóvenes tengan la oportunidad de ser elegidos en las viaorias de equipos profesionales.



Desde niños de 5 años en adelante, hasta adolescentes y jóvenes han encontrado en este deporte un nuevo estilo de vida que fomentar el profesor de la mano siempre de los padres de familia.

¿Qué les enseñan de futbol?

"Creo que no solo se trata de soñar, se debe trabajar duro para alcanzar esas metas, por eso buscamos motivar a los niños, no solo instruirlos, también es enseñarles a darlo todo, pero siempre con la mente positiva de competencia sana, si no se gana no hay problema, pero se dio todo en la cancha", expresó el profesor.

Son grandes satisfacciones las que han dejado estos años para el entrenador profesional quien tiene muy claro que su misión es poder motivar y enseñar a más niños y jóvenes a ser no solo mejores deportistas, sino mejores seres humanos.

