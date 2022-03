Ramos Herrera, deportista de élite mundial en duatlón

El duatleta internacional Ramos Herrera Zavaleta participó en un Campeonato Panamericano de Duatlón realizado en días pasados en Tocancipá, Colombia en el que logra un séptimo lugar en el evento que reunió a 25 competidores élites de varios países. Platica que le fue bien, aunque reconoce que "nos pegó un poco la altura, sin embargo logré ser séptimo. Durante la competencia tuvimos un pequeño problema que me hizo alejar del grupo y luego remonté lugares hasta el 7", comparte.

El veracruzano y nacido en Perote, estuvo acompañado de otro mexicano representante de Guadalajara, quien logra el segundo lugar de la competencia.

Relata que 15 días antes del Panamericano se enteró gracias a unos amigos que le indicaron pormenores y que al tener conocimiento, retomó el entrenamiento que ha realizado y así se aventuró a participar. "Al evento iba en buena forma y preparado. Enterarme 15 días antes no es pretexto, así es el deporte, no se dio como tal, pero hicimos todo lo que pudimos y estoy muy contento, porque no dejamos nada", platica.

El atleta que estuvo cinco días en Sudamérica platica que viajó sólo con el aval de la Federación Mexicana de Triatlón y con apoyo de su equipo, así como del municipio de Perote "y el resto lo puse yo", indica. Ramos Herrera continuará trabajando para nuevamente estar listo para su próximo evento que es la carrera del Golfo 10K con sede en el puerto de Veracruz este fin de mes.

En cuanto a próximas competencias internacionales señala que en mente está ir al Primer Gran Prix de Francia, pero lo descarta, sin embargo, planea ir al Mundial de Duatlón en Julio, así como a la Gran Final del Gran Prix que será en septiembre y para concluir el año en su agenda está el Maratón de Toronto, pero aún está por decidir si lo compite.

Luego de 15 años con la Selección Élite de Duatlón, el veracruzano dice que se estaría despidiéndose del equipo que compite a nivel internacional, "porque hay que darle paso a nuevas generaciones que están apareciendo y levantando la mano. Una vez que de ese paso, solamente competiré en la Élite Nacional con eventos que sólo se lleven en el país", afirma.

Agradece a personas que lo han apoyado a lograr sus metas, "porque siempre hay alguien pendiente cuando me falta algo. También doy las gracias al equipo Raduatlón que me ayuda incondicionalmente. A nivel internacional doy gracias a mi equipo de Francia, a mi representante francés que me respaldan bastante, igualmente a medios de comunicación que dan a conocer lo que hemos logrado para Veracruz y el país por varios años", platica

Ramos Herrera Zavaleta, duatleta internacional también imparte conocimiento en su equipo Raduatlón, "porque hay que brindar lo que uno aprende para buscar nuevos atletas, por eso lo hago con lo poco que he aprendido en estos años de competencias en duatlón y carreras atléticas", concluye.