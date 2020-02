Rechaza el Zacatepec que vaya a venir al "Pirata Fuente"

Xalapa, Ver.- Se especula que el estadio Luis Pirata Fuente podría ser reactivado para recibir un equipo profesional de futbol la próxima temporada, al momento se dice que serían los Cañeros del Zacatepec, franquicia que milita en la Liga de Ascenso MX, sin embargo desde su cuenta oficial de twitter la institución morelense niega la versión.

¡El Zaca no se va! ¡La caña es de los morelenses! citó la misiva.

Todo surgió supuestamente por la reunión que hubo entre el empresario Víctor Manuel Arana y representantes del Gobierno de Veracruz.

Cabe señalar que en caso de haber un acuerdo éste sería extraoficial, ya que se pretende que los Cañeros jueguen como local en Veracruz para el Torneo Clausura 2020.

📌 ¡EL "ZACA" NO SE VA! LA "CAÑA" ES DE LOS MORELENSES.#CañerosPorTradición#LaTradiciónSeHereda pic.twitter.com/2dmWTiBxoy — CA Zacatepec (@CA_Zacatepec) February 18, 2020

Tras un par de meses de haber perdido al equipo profesional Tiburones Rojos del Veracruz, el Zacatepec no es el único equipo que pregunta por la posibilidad de retomar actividades de este deporte en la zona conurbada, hay otros grupos de empresarios interesados por recuperar esta importante plaza del futbol mexicano.

LOS CAÑEROS DE ZACATEPEC

Los cañeros actualmente son una de las 12 franquicias que buscan la certificación de la Federación Mexicana de Futbol y todavía trabajan para atender todos los puntos que se solicitan en el cuadernillo de cargos que le hizo llegar la Femexfut a todas las franquicias de la Liga de Ascenso MX.

Importante destacar que la franquicia que actualmente lleva el nombre de Zacatepec, antes respondía al nombre de Coras de Tepic.

Al momento sólo las franquicias de Dorados, Celaya y Alebrijes de Oaxaca cumplen con los requisitos y la fecha límite para entregar todos los proyectos deportivos es el próximo lunes 2 de marzo.

En caso de no cumplir con los lineamientos necesarios y no contar con la certificación, el equipo no tendría derecho a ascender a la primera división o Liga MX; al momento se comenta que el ex director de fuerzas básicas de los escualos José Luis González China está a favor de que regresa el futbol a Veracruz.