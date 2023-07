Estadio “Pirata” Fuente, ¡no está vetado! Fidel Kuri le contesta de Carlos Bremer [Video]

Hace unos días el empresario Carlos Bremer visitó la ciudad y puerto de Veracruz, entre los temas que trató fue el regreso del futbol profesional al estado, pero comentó que existe un problema: el Estadio Luis “Pirata” de la Fuente está vetado, por lo que comentó que el tema deba tratarse con cuidado y sin prisas, pero esa opinión no la comparte Fidel Kuri Grajales.

Quien fuera encargado de llevar al equipo Tiburones Rojos del Veracruz en sus últimos años dentro de la Liga MX, antes de ser desafiliado y eliminado de cualquier competencia oficial en México, aseguró que es mentira lo que muchos dicen, el “Pirata” de la Fuente ¡no está vetado! El anunció lo dio por medio de su cuenta de TikTok.

Estadio Luis “Pirata” de la Fuente, ¡no está vetado!: Fidel Kuri Grajales

El empresario veracruzano Fidel Kuri Grajales mediante su cuenta de TikTok @fidelkurigrajales visitó las instalaciones de ahora “extinto” estadio Luis “Pirata” de la Fuente, el cual está siendo remodelado, al fondo del clip que subió a la cuenta se puede ver cómo queda solo las grades de uno de los míticos estadios del futbol mexicano.

La reacción de Kuri Grajales viene luego de estos comentarios “tenemos que ver por dónde podemos negociar con la FIFA y la FMF para que sí se pueda… El que esté remodelado el estadio ayuda mucho para que se revise de nuevo la situación; porque es algo que debe pensarse para que sea aprovechado por las personas” que dio el empresario Carlos Bremer.

Deportes Veracruz tendrá equipo de futbol en Liga de Expansión MX: Carlos Bremer

Fidel Kuri le manda un mensaje a Carlos Bremer

En ellos aseguraba que la Federación Internacional de Futbol Asociación y la Federación Mexicana de Futbol, tienen vetado de cualquier competencia oficial al estadio, pero eso, de acuerdo a Fidel Kuri Grajales ¡es mentira! Ya que en clip que duran 38 segundos, podemos ver al empresario fueran del inmueble y dijo lo siguiente:

“Aquí estamos afuera del estadios Luis “Pirata” Fuente con tristeza lo veo derrumbado; le mando un saludo a Carlos Bremer, la FIFA no ha vetado ningún estadio Don Carlos no se equivoque, no está vetado el estadio, si quieren pretextos para no traer un equipo de Primera División, es otra cosa, pero el estadio no está vetado, abrazos a los jarochos y el Veracruz regresa a Primera División”

Luis “Pirata” de la Fuente, ¡no está vetado!: Mensaje se hace viral, y aficionados lo respaldan

Así termino el mensaje de Kuri Grajales el cual no tardó mucho en hacerse viral y los aficionados comenzaron a dar su opinión respecto al tema, el cual también fue abordado por el comunicador Ignacio Suárez mejor conocido como “El Fantasma”, quien en su cuenta de Twitter aseguró haber tenido contacto con miembro del organismo internacional, quienes le dijeron lo siguiente:

“Efectivamente la FIFA nos ha confirmado que NO hay veto a lo que fue el estadio “Pirata” Fuente. Alguien se chamaqueó a Carlos Bremer o fue atole con el dedo. Solo tienen conocimiento de una investigación que solicitó y documentación que entregó Fidel Kuri Grajales en marzo pasado”, así que el tema con el regreso de un equipo profesional a Veracruz va para largo.