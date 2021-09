Veracruzanos ganadores en Tokio hablan de sus medallas

El veracruzano Rodolfo Chessani, ganador de la medalla de oro en los 400 metros planos clasificación T38, ya se encuentra en territorio mexicano para tomar un ligero descaso y luego comenzar a programar sus próximas competencias.

Al arribar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el oro obtenido en Tokio, en entrevista para el Comité Paralímpico Mexicano, dijo que su metal fue algo inesperado y el estar en un pódium como un sueño.

“Me siento emocionado, porque era algo completamente inesperado para mí. Ya era un sueño venir a los Juegos Paralímpicos, que me alegró ir a esta edad, pero estar en el pódium era como un sueño más allá y todavía ganar la de oro, que era algo casi imposible para mi. Estoy muy emocionado, no tengo muchas palabras para poder expresarlo”, dijo el atleta nacido en el municipio de Coatzacoalcos.

Sobre el apoyo y muestras de cariño que ha recibió antes, durante y después de su participación, lo motivó a lograr el objetivo que se planteó con su equipo de trabajo que tiene como entrenadora principal a su mamá, Guadalupe García.

“Estoy muy contento y agradecido con todos ellos, por el apoyo que recibimos en general. Todos mis compañeros y yo que fuimos a competir, porque desde el inicio, sobre todo en las competencias nos han apoyado muchísimo y creo que eso no ha ayudado a todos moralmente y con muchas ganas para poder lograr los objetivos que nos propusimos para ir allá”.

Respecto a su futuro indicó que buscará más medallas en el ciclo olímpico, porque asegura ya pensar en Paris, donde se realizarán los próximos Juegos Paralímpicos.

“Obviamente vamos a buscar mejorar la marca, si se puede romper récord mundial, ya pensaré en los demás, pero esa es la idea. Igualmente buscar el oro en los Parapanamericanos y en el mundial y esperemos realizar lo mismo en Paris”, finalizó.

Para alcanzar el oro el oriundo de Coatzacoalcos, que vivió su primera experiencia paralímpica, hizo un tiempo de 49.99 segundos, siendo esta su mejor marca personal, lo que le valió ser el hombre más rápido de esa competencia de los 400 metros planos.

Chessani en su competencia, dejó en la segunda posición al de Túnez, Farhat Mohamed, (50.33), mientras el canadiense, Zachary Gingras (50,85) fue tercer lugar.

Diego López ganó su tercer medalla, esta vez de plata

Con gran exhibición, el nadador veracruzano y nacido en Xalapa, Diego López, cerró su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020+1, al colgarse su tercera medalla que en esta ocasión fue la plata que logró en la prueba de 200 metros libres S3, con tiempo de 3:23.57.

El primer lugar fue para el ucraniano Denys Ostapchenko, quien realizó tiempo de 3:21.62, mientras que el bronce lo obtuvo el mexicano, Jesús Hernández con tiempo de 3:23:93.

Una vez que terminó su participación, dijo que sus medallas son dedicas a las personas que siempre estuvieron apoyándolo para estar presente en tierras asiáticas.

“Me siento muy contento, era una prueba que me había costado, me deja un muy buen sabor de boca y mentalmente me tiene muy concentrado; a pesar de todo esto, el tiempo que hice fue una muy buena marca”, indicó el tritón.

Y agregó: “Aquí están los resultados y agradezco mucho eso, agradezco a Dios, a todo el equipo al que pertenezco, a mis compañeros, a mi familia y a todos ellos esto es otra medalla que se las dedico”, mencionó desde el Centro Acuático de Tokio.

La primera medalla de Diego, que fue bronce, fue en 50 metros dorso, categoría S3, con tiempo de 45.66 segundos, mientras que el oro fue en 50 metros libres S3, el segundo lugar que le dio la medalla argenta, fue en la prueba de 200 metros libres S3, con tiempo de 3:23.57.

La selección mexicana de paranatación, concluyó con 10 medallas: tres oros, una plata y seis bronces, superando las alcanzadas en Río 2016, donde se obtuvieron cuatro preseas de bronce.