¿Será rey? Nelson Kanzela responde sobre el Carnaval de Veracruz 2024

Veracruz, Ver.- El músico veracruzano Nelson Kanzela dio a conocer que pese a la invitación que le hizo el Comité de Carnaval para ser el rey de estas fiestas, por motivos de agenda tendrá que rechazar su participación.

¿Por qué Nelson Kanzela no será rey del Carnaval de Veracruz 2024?

En una transmisión en sus redes sociales, el músico originario de Poza Rica informó que hace un par de días, el Comité de Carnaval se comunicó con su manager José Luis Rodríguez para hacer la invitación.

Aseguró que la noticia lo puso muy feliz pues es un reconocimiento a su trayectoria de mucho trabajo.

"Estoy muy feliz, muy emocionado porque hace dos días, recibí una llamada de mi oficina, para ser exacto de mi manager José Luis Rodríguez El Puma, me llamó para decirme que ya habían hablado del Comité de Carnaval para lo de rey del Carnaval de Veracruz, créanme que estoy muy feliz que hayan llamado, que se hayan tomado la molestia de llamar para invitarme a ser participantes del rey del carnaval, eso me puso muy contento, estaba desayunando y me alegró bastante, se agradece, gracias al Comité de Carnaval", expresó.

Sin embargo dijo que el ser rey implica cumplir con algunas actividades que demandan tiempo.

Explicó que justamente en las fechas que se desarrollará la festividad tiene una agenda de presentaciones en distintos estados por lo que no podrá participar.

"Afortunadamente tengo trabajo y el estar ahí demandan ocho días de estar con el Comité, con todo lo que conlleva el carnaval y precisamente esos ocho días yo tengo trabajo, voy a muchos lugares y no puedo estar en el carnaval, les agradezco al comité, a los seguidores, medios de comunicación", puntualizó.

Argumentó que la agenda no le permite ni siquiera presentarse dentro del elenco musical, aunque le gustaría pero su gira comprende varios estados de la república y no tiene tiempo.

Insistió en que le hubiera gustado participar y espera que el próximo año vuelvan a invitarlo.

Agradeció todo el apoyo de parte del Comité de Carnaval, de su público y seguidores que ya lo habían postulado como el rey y de los representantes de los medios de comunicación.