Yuri promete inclusión y diversidad en Carnaval de Veracruz 2024

Veracruz, ver.- La cantante veracruzana Yuri desmintió que esté en contra de la comunidad LGBTQ+, como se ha difundido en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Durante su presentación como Reina de la Alegría del Carnaval de Veracruz 2024, la cantante jarocha demostró su respeto y cariño a la comunidad de la diversidad sexual, la cual afirmó tendrá su lugar en las fiestas que representará.

Afirmó que, como Reina de la Alegría, su enfoque está en llevar felicidad y diversión a todos los asistentes, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

En ese sentido, afirmó que no impedirá que los carros alegóricos de la comunidad LGBTQ+ participen en los desfiles en los que ella participe.

“Yo no tengo ningún problema con la comunidad, lo repito. 'Ni soy la dueña del carnaval para decir que mis comadres no suban'. Si hay carros alegóricos, yo no organizo eso, a mí me están contratando para ser la Reina de la Alegría, no voy a pedir que quiten a mis comadres, cero, cero”, dijo.

Yuri y Felixia Morales “Flypy I”

Yuri incluso presentó a la reina Trans, Felixia Morales “Flypy I”, a quien invitó a subir durante su presentación, para aclarar que tiene respeto y aprecio hacía la comunidad LGBTQ+.

"Ven para acá hermana, no sabía que estabas aquí. Yo no sabía, no sabía que estabas aquí o te hubiera subido desde el principio. Yo feliz mi amor, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste desde Veracruz y que eres jarocha".

La misma reina Trans, Flypy I destacó en su intervención que la comunidad LGBTQ+ cuenta con su propio espacio dentro del Carnaval de Veracruz desde hace varios años y autoridades se preocupan por incluirlos cada vez más.

Yuri fue presentada oficialmente como reina del Carnaval de Veracruz en su edición número 100 | Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro.com

Destacó el cariño que la población tiene a la cantante jarocha y el orgullo que se siente que en la edición del centenario del Carnaval de Veracruz 2024, sea Yuri quien sea coronada como reina de las fiestas.

“En Veracruz se te quiere, se quiere a los artistas. La comunidad es la que apoya a los artistas, somos seres humanos, no entiendo por qué crucificar a alguien. Los valores son propios de cada persona. Y yo agradecida con Veracruz, contigo y con todos por estar aquí”.

Se confirma fecha de coronación del Carnaval de Veracruz 2024

Cabe señalar que esta mañana la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, y la cantante Yuri se reunieron en la Ciudad de México para ofrecer una rueda de prensa y revelar detalles sobre las próximas fiestas del Carnaval de Veracruz 2024.

En ese evento, ambas figuras confirmaron que, Yuri será la reina del tan esperado Carnaval, en su edición número 100 y donde además dieron a conocer los días que estará presente la artista en el Carnaval de Veracruz, ya que tiene una gira vigente con Cristian Castro por esas fecha.

Es así como confirmaron que estará presente para la coronación programada para el jueves 27 de junio y para los desfiles del domingo 30, lunes 1 de julio y martes 2 de julio.

Señala que desde antes de la pandemia ya habían empezado buscar acercamiento con la actriz | Foto: Esteban Hernández / Cuartoscuro.com

Mientras que el sábado 29 será el único día que no podrá asistir a los paseos debido a que tiene un concierto en Torreón, pero regresará a Veracruz para estar presente en los siguientes desfiles.

La artista dejo claro que no cantaría durante la coronación, pero prometió ofrecer pequeños shows a bordo de su carro alegórico, donde bailará y cantará varios géneros.