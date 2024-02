"Me siento especial y afortunada": Sara Meza nació en año bisiesto, la historia

Veracruz, Ver.- En año bisiesto, Sara celebra 48 años, se siente especial de haber nacido en un año que tiene un día de más en el calendario.

Mientras que la mayoría de los ciudadanos celebran su cumpleaños en una misma fecha cada año, los últimos 47 años, María Sara Meza Sosa ha festejado en distintas fechas: el 28 de febrero, el 1 de marzo y este año le toca celebrar el 29 de febrero.

La historia de María Sara

Nació el 29 de febrero de 1976, año bisiesto y no fue hasta la adolescencia que comprendió que se trataba de algo que no era muy común.

“Cuando era niña mi mamá me celebraba mi cumpleaños normal, como todos los niños y no comprendía que solo podía festejar cada cuatro años, en cada año bisiesto, ya fue en la adolescencia cuando tuve uso de razón, entendí que había algo raro en mi fecha de nacimiento, me puse a investigar qué era lo que sucedía”, relata.

Asegura sentirse especial por el hecho de haber nacido en año bisiesto ya que cada vez que dice que cumpleaños el 29 de febrero, hay sorpresa y confusión.

“Si me siento especial, no quiero sonar presuntuosa o de que me creo más, pero es que no es algo que suceda muy común, de hecho la gente siempre se sorprenden cuando digo que soy del 29 de febrero, no pueden creerlo, ¿Eres del 29 de febrero? Creo que es algo especial, ojalá solo cumpliera cuatro años para alargar el tiempo”, dice.

Menciona que ha celebrado su cumpleaños el 28 de febrero, el 1 de marzo y este año festejará sus 48 en 29 de febrero, rodeada de sus compañeros de trabajo y con sus hijos, Eduardo, Luis, Santiago y su esposo Eduardo.

Sus familiares suelen hablarle a las cero horas del 28 de febrero para felicitarla, sobre todo cuando no es año bisiesto.

Entre risas cuenta que aunque se trata de algo que no es muy común, en la secundaria conoció a un compañero que igual que ella era nacido en año bisiesto, incluso nació el mismo día con unas horas de diferencia, tienen la misma edad.

Fue hasta la adolescencia que comprendió que se trataba de algo que no era muy común | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Conocí a un compañero que fue conmigo en la secundaria y en el bachillerato, tenemos la misma edad y nacimos casi en la misma hora, unos minutos de diferencia, hace tres años lo vi y hasta bromeamos que este año si nos tocaba festejar nuestro cumpleaños, es extraño porque no es común y me encontré con alguien igual que yo”, expresa.

Actualmente Sara se desempeña como personal de intendencia en una institución educativa en el puerto de Veracruz, dijo que además de ser especial se siente afortunada y piensa seguir celebrando la vida.