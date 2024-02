Sacamonedas del malecón: Qué ven estos veracruzanos cuando se lanzan al agua [Video]

Xalapa, Ver.- Seguramente si eres de Veracruz alguna vez has visitado el puerto de Veracruz, un lugar de gran historia y tradición para todos los mexicanos, y es que fue en esta región donde comenzó la conquista española y en donde se han desarrollado varios hechos históricos.

Pero el puerto de Veracruz es sin duda uno de los sitios turísticos más importantes del Estado, ya que cuenta con playas, centros comerciales, el Acuario, así como su tradicional Malecón.

Los “sacamonedas” en el malecón de Veracruz convirtieron dicha actividad en un oficio que asombra a turistas | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Y es precisamente en la zona del Malecón del puerto de Veracruz en donde todos los paseantes, ya sean turistas o lugareños podrán encontrar a unos famosos personajes, los “sacamonedas”.

¿Quiénes son los sacamonedas del Malecón de Veracruz?

Los sacamonedas son hombres adultos y jóvenes que acuden al Malecón, el corazón del puerto de Veracruz, para esperar a que las personas arrojen monedas al mar, no sin antes pedir un deseo, y una vez que la moneda cae en las aguas ellos saltan para realizar un clavado e ir en busca del dinero.

No se tiene el dato preciso de cuándo inició esta tradición de lanzar monedas al mar, primero para pedir un deseo y luego para que los sacamonedas se lancen por ellas, pero lo que se sabe es que tienen años y se habla hasta de varias generaciones realizando esta actividad en el Malecón.

La mayoría de los nuevos sacamonedas llegan por invitación de otros con más experiencia, quienes les enseñan todos los trucos necesarios para ingresar al mar de forma segura y evitar accidentes.

Kevín un joven que se dedica a sacar moneas del Malecón explica que él llegó al lugar por invitación de un tío, quien ya tiene varios años realizando esta actividad, por ello luego de conocer personalmente en que consiste el sacar monedas del mar, dijo que le agrado y desde entonces se ha dedicado a ser sacamonedas del Malecón del Puerto de Veracruz.

Explica que la mayoría de las personas considera que ser sacamonedas es algo fácil, pero comenta que la realidad es otra, ya que hay muchos riesgos al realizar esta actividad. Por ello todos los sacamonedas deben conocer bien el lugar para identificar que zonas son las bajas y cuales las profundas.

“Cuando hay marea baja podemos correr el riesgo de lastimarnos, ya que si nos lanzamos al mar y no calculamos la zona baja, podríamos golpearnos con las piedras, de hecho yo ya me golpee la cabeza y me dieron puntadas, es la única vez que he tenido un accidente”, cometa Kevín en una entrevista para el documental “El Secreto de los Sacamonedas del Malecón de Veracruz” que se lanzó en la plataforma de Youtube.

Añade que hay temporadas en las cuales la zona del Malecón es invadida por varias especies de peces así como por mantarrayas, motivo por el cual deben tener más cuidado para evitar que sean atacados y picados.

Lo mismo pasa con los erizos de mar, los cuales se encuentran presentes en la zona y en caso de tocarlos pueden provocar lesiones, aunado a lo rasposo de las piedras, las cuales también causan lesiones en los sacamonedas.

Pero bueno, estos son solo algunos de los obstáculos que deben pasar para lograr recuperar la monmeda y tener una ganancia diaria.

Ahora bien, te has llegado a preguntar ¿qué es lo que ven lo sacamonedas cuando ingresan al mar?, pues aquí te explicamos. Gracias al documental “El Secreto de los Sacamonedas del Malecón de Veracruz” es como podemos ver cómo es la actividad de un sacamonedas.

Ya que el creador del documental, además de hacer entrevistas realiza una secuencia de video con una cámara especial que soporta estar debajo del agua, y es gracias a estas imágenes, como podemos ver lo que observan los sacamonedas en el fondo del mar.

Sacamonedas, un oficio único en el país y el mundo | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

Ahora que ya conoces un poco más de estos personajes representativos del puerto de Veracruz, cuando visites la zona no podrás dejar pasar la oportunidad de conocerlos y pedir un deseo al mar y ver como uno de ellos salta por la moneda.