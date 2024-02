Chiquito Team Band y Juniors Klan, ¿quieres boletos? Así los puedes obtener

Veracruz, Ver.- Las llantas, baterías de carros, pilas y otros residuos de manejo especial serán el boleto para disfrutar de la música de Chiquito Team Band y Juniors Klan que se presentarán este 29 de febrero en el Ambienton 2024, anunció el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) Sergio Rodríguez Cortés.

¿Cuáles son los módulos para llevar los residuos?

En entrevista confirmó que desde el lunes 19 de febrero, la población que quiera disfrutar del evento podrá llevar sus residuos a los módulos de recepción que estarán abiertos del 9:00 de la mañana a las 17:00 horas.

Hasta ahora se tiene contemplado habilitar seis módulos, uno de ellos estará en las oficinas de la PMA que se encuentra junto a las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte en el fraccionamiento Virginia.

Así como en el Aquarium del Puerto de Veracruz; el World Trade Center-Veracruz que se encuentra sobre la avenida Ruiz Cortines; en el auditorio Benito Juárez sobre la avenida Díaz Mirón; en los bajos del palacio municipal de Veracruz y en el estacionamiento del centro comercial Soriana Boca del Río en la avenida Ruiz Cortines frente a la USBI.

¿Cómo se pueden obtener los boletos para le baile de Chiquito Team Band y Juniors Klan?

La ciudadanía puede llevar sus residuos para que se haga el canje, ya que una vez entregados, se les darán los boletos para el evento y serán personales.

“El boleto para el evento no tiene precio, la gente solo debe acudir al módulo más cercano y entregar sus residuos de manejo especial, pueden ser llantas, pilas, chatarra electrónica, baterías de carro, aceite”, expresó.

Llamó a la ciudadanía a no compartir sus boletos por las redes sociales ya que tienen un código QR único que podría ser escaneado y utilizado por otra persona.

"Si lo comparten en las redes sociales pues algún abusado se los va a tomar y lo va a escanear cuando entre y si lo compartieron pues lamentablemente muchos cuando acceden a los conciertos no lo saben y esto les impide entrar a los que obtuvieron su boleto, entonces si tienen su boleto no lo publiquen, no lo compartan, es un boleto único”, dijo.

El Ambienton 2024 se realiza en el marco de la inauguración de la remodelación del Aquarium que incluye la apertura del nuevo recinto de Leones Marinos que será la nueva atracción del recinto.

El evento cerrará el jueves 29 de febrero con el baile que se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio Benito Juárez con la presentación de Chiquito Team Band y los Juniors Klan.