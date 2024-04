Adultos vs jóvenes, ¿quién recuerda más la historia de Veracruz? Te contamos sus respuestas

Veracruz, Ver.- Aunque son nacidos en Veracruz, decenas de jóvenes desconocen la historia de la ciudad y su condecoración como cuatro veces heroica por sus batallas; en alguna ocasión oyeron a sus mayores hablar del suceso, pero ya se les olvido.

En el marco de los festejos por los 110 años de la ocupación norteamericana al puerto de Veracruz, algunos jóvenes reconocieron que desconocen acerca de la historia.

Manifestaron que alguna vez escucharon el por qué, pero que ya se les había olvidado y que no se habían molestado en preguntar a sus abuelos. “Solo sé que es cuatro veces histórica, pero no me acuerdo, si se pero ya no me acuerdo”, externó Gustavo García Ramírez joven estudiante de nivel preparatoria.

Otros adolescentes indicaron que desconocían la razón de que Veracruz tuviera alguna celebración este 21 de abril.

Por otra parte, la población adulta mayor tiene presente la historia del 21 de abril de 1914 con la cual la ciudad alcanzó el rango de cuatro veces heroica, sin embargo la población juvenil no está muy enterada.

“Si el 21 de abril fue la invasión norteamericana, quisieron bloquear el puerto porque traían armas para los revolucionarios, yo lo tengo presente por la historia, trabajé 46 años en los muelles y son historias que contábamos”, expresó Jorge Torres Hernández de 76 años.

Opinó que poco a poco estos acontecimientos que forman parte de la historia de la ciudad han dejado de ser interesantes para las nuevas generaciones, porque las mismas autoridades educativas han restado el valor de su conocimiento.

Considero importante que se retomen estos capítulos de la historia en las escuelas y que se fomente la lectura para dejar a un lado el tema de las redes sociales y el internet.

Soledad Aguilar Hernández reconoció que dentro de su hogar es testigo de la poca importancia que la juventud presta a la historia.

“Fue la invasión de Estados Unidos a Veracruz, pero los adolescentes no saben, mis nietos, yo les pregunto y me salen con otra cosa, como hace poco me dijeron que Benito Juárez no nació el 21 de marzo, según nuestro nuevo presidente, la educación va para atrás”, externó.

Lázaro Pacheco, quien no es veracruzano, pero radica en la ciudad desde hace varios años, lamentó que los jóvenes no hagan buen uso de las redes sociales, pues a través de estas herramientas se pueden informar de las historias que han marcado el rumbo del país y sus ciudades.