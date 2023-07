¿Existe la palabra calorón? Esto es lo que nos dice la RAE

Aunque la ola de calor se terminó haces unos días, no descartamos que se vuelvan a registrar o que se tengan días muy soleados, recuerda que estamos en verano y el calor se va a sentir durante varias semanas, pero el tema que te queremos presentar es el siguiente: ¿está bien decir que calorón hace?

En la lengua española las palabras tienen muchos significados, algunas frases pueden inventarse y hasta encontramos algunas que se han vuelta una tradición, por ejemplo, a la hora de que el calor es muy intenso podemos aplicar la de “que calor” o “que fuerte está el sol”, pero que pasa cuando decimos “que calorón hace”, ¿será un término bien aplicado?.

¿Existe la palabra calorón en la Real Academia Española?

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) la palabra calorón existe y tiene su significado que es el siguiente: “sensación de mucho calor y sofoco en el cuerpo” que va justo a la frase “que calorón hace” ya que estás expresando que el calor o la intensidad del calor te está agobiando, aunque no es válido utilizar en todos lados.

Se comenta que no entra como una de las expresiones que muestre que tu lenguaje es vasto y culto, se trata más que nada de un lenguaje coloquial que se utiliza con mucha frecuencia en algunas parte de Centroamérica y Sudamérica que significa una sensación de mucho calor y sofoco en el cuerpo.

¿Existen otras palabras para definir un calor intenso?

En caso que no quieras decir “calorón” puedes utilizar otras palabras como caluroso o caloroso que de acuerdo a la RAE también son válidas a la hora de expresarte, aunque sabemos que caloroso no suena como una palabra bien pronunciada o que exista en el diccionario, la Real Academia Española el cual se define como “que siente calor o lo causa”.

Pero, que tal la frase “el calor” o “la calor” si te ha tocado escucharla y no sabes si corregir a la persona porque de acuerdo a lo que se sabe no se pronuncia en femenino, ¡cuidado! Es mejor que no lo hagas ya que de acuerdo a la RAE también el válido, aunque se utiliza en algunas zonas de España y América para hablar del intenso calor.

Ahora, recuerda que la palabra calor tienes varios significados, todo de acuerdo al contexto que se va a utilizar, por ejemplo, el principal es la sensación térmica que se experimenta ante una elevada temperatura, también significa una temperatura alta, además se puede interpretar como ardimiento, actividad y ligereza.

También puede interpretarse como un favor o buena acogida, entusiasmo, vehemencia, cariño, lo más fuerte y vivo de una acción, además de la expresión en la rama de la física en la que quiere decir energía que pasa de un cuerpo a otro y que causa dilatación y los cambios de estado de estos.

Así que ya lo sabes, el término calor tiene muchas variantes, pero, calorón es válido y lo puedes ocupar cuando gustes sin sentirte culpable por utilizar un vocabulario que no es vasto, pero recuerda que no en todas las ocasiones es válida la expresión, no es lo mismo decir “ahogarse de calor” que “al calor de”, mientras una se refiere al intenso calor, la otra se trata de ayudar o amparar a otra persona.