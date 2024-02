"Represento dignamente mi tierra": Yuri confirma fecha de coronación en el Carnaval

"¿Sabes qué es lo que distingue a Veracruz? Su alegría", así se refirió Yuri a la entidad en conferencia de prensa desde Ciudad de México, acompañada de la alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

Hace unos momentos se llevó a cabo la presentación oficial de la cantante como reina del Carnaval de Veracruz en su edición número 100 y salieron a la luz nuevos detalles del la fiesta más alegre del mundo.

¿Cómo será la presentación de Yuri en el Carnaval de Veracruz 2024?

La intérprete de "La maldita primavera" adelantó que durante los paseos del Carnaval llevará su show "Euforia" a un carro alegórico: "Será algo totalmente diferente a lo que han visto en el Auditorio Nacional, está planeado para la fiesta, habrá luces, pirotecnia y vestuarios exclusivos para el Carnaval; voy a echar la casa por la ventana".

¿Cuándo será la coronación de Yuri en el Carnaval de Veracruz?

Además de que menciona que durante su participación cantará algunos temas del género Salsa, Merengue y hasta Baladas, sin embargo, indica que el día de la coronación -jueves 27 de junio- no va a cantar, pero sí promete un espectáculo mayor al que vieron hace 31 años.

El Carnaval de Veracruz se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio de 2024; durante la ronda de preguntas mencionó que ella representa dignamente a su tierra, motivo por el que el público solicitó a las autoridades del ayuntamiento de Veracruz elegirla como la reina número 100.

"Aunque ya tenga 'chochenta' años a Veracruz lo represento en mis conciertos y en entrevistas; yo sería la reina de la alegría eso es lo que quiero darle a mi gente".

No obstante, indicó que no expondrá su físico en su vestuarios "no voy a enseñar las nalgas y no voy a enseñar los pechos, no estoy en ese canal porque soy una señora y yo quiero llevar mi música a aquella gente que no puede pagar un show estaré en un carro alegórico dando lo mejor de mi".

¿Qué grupos se presentarán en la edición 100 del Carnaval de Veracruz?

Revelaron la presencia del grupo Matute, incluso bromeó con echarse un "palomazo" con la agrupación.

Sobre su presencia en los paseos indica que debido a su gira con Cristian Castro le es imposible aparecer en cada día de la fiesta pues los días viernes 28 y sábado 29 tiene concierto pero se integrará el día domingo a su primer desfile arriba de un carro alegórico.

En un breve discurso, la alcaldesa de Veracruz mencionó a nivel nacional que el estado tiene todo, es un sitio con historias, música, tradiciones, pero lo mejor es su gente alegre, luchona y con carácter "Yuri es todo eso, es una digna representante y estos 100 años eran para Yuri".