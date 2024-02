¿Yuri rescatará al Carnaval de Veracruz? Exreina da su opinión

Veracruz, Ver.- La participación de Yuri como reina de Carnaval de Veracruz dará mucho realce a las fiestas carnestolendas pues a su parecer han entrado en decadencia y requiere que se levente la fiesta, opinó Carmelina Priego, quien fuera soberana de esa festividad en 1985.

Dijo estar de acuerdo en que la cantante veracruzana fuera designada por el comité de Carnaval para el centenario de la festividad, porque es una digna representante del pueblo jarocho.

“Dara mucho realce al Carnaval que lo necesita que se levante el Carnaval, porque como que ha entrado en decadencia, para mí, y mi hija que también es exreina, es una noticia maravillosa que Yuri sea la reina del Carnaval, definitivamente”, aseguró.

Esto luego de que se le cuestionara por las inconformidades que se han dado en años anteriores por algunas aspirantes a la corona con los esquemas de elección y las representantes.

“Eso más bien ha sido como que más chismes, nosotras no decimos nada, bueno lo que ha sucedido es que como a cualquier ciudadano, le puede o no parecer a alguien, pero todas las reinas han sido reinas le parezca o no parezca a la gente, pero en este caso, al contrario es una muy digna representante para el Carnaval de Veracruz y va a ser la virreina porque va a ser dos veces reina, entonces es algo muy bueno”.

A su parecer se trata de una decisión acertada de las autoridades municipales de haberla tomado en cuenta para la edición del centenario de las fiestas del Rey Momo, insistió.

De hecho, dijo la también la coordinadora de Monumentos Históricos del Centro INAH Veracruz, que desde antes de la pandemia ya habían empezado buscar acercamiento con la actriz y cantante para tomarse la tradicional fotografía de exreinas y ahora que se confirmó la noticia de que volverá a ser soberana con mayor razón.

Patricia Lobeira refirió que sería un honor que Yuri encabezara el reinado de las fiestas del Carnaval de Veracruz 2024 | Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro.com

“Claro, de hecho ya habíamos empezado a tratar de acercarnos a ella desde un poquito antes de la pandemia, porque luego nos reunimos para tomarnos fotografías todas (ex reinas) juntas, pero ahora con mayor razón".

Finalmente espera que el comité organizador de la fiesta tome en cuenta a las ex reinas para que puedan participar en las coronaciones y desfiles que se realizan en el bulevar Manuel Ávila Camacho.

“Nosotros siempre hemos dicho a donde nos inviten ahí vamos a estar. Siempre lo que pedimos es que nos tomen en cuenta, asistir a las coronaciones, reunirnos y nos han dado a veces carros. La reinas que estamos viejitas ya no nos subimos, pero las jóvenes como mi hija y las recientes, pues si les gusta, yo en su momento salí muchas veces como ex reina participe mucho pero ya llego mi momento de parar”, concluyó.