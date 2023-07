Jóvenes somos el factor de cambio: Ángela, ganadora del National Student Prize 2023

Ángela Elena Olazarán Laureano, alumna del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) número 244 “Manuel Maples Arce”, de Papantla, fue reconocida por el gobierno del Estado por haber obtenido el primer lugar del National Student Prize 2023.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, realizada en Palacio de Gobierno, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; Rolando López Saldaña, director de Educación, Tecnológica e Industrial de la SEV; y Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, director general del Conalep, otorgaron a la estudiante un reconocimiento.

Al hacer uso de la voz, la joven estudiante indicó que su logro se relaciona con el impacto que los estudiantes están generando en la sociedad.

“Este logro tiene un significado muy importante y demuestra el impacto que los jóvenes estamos teniendo actualmente en el estado, definitivamente estas oportunidades impulsadas por las autoridades han dado una proyección en los jóvenes”, dijo.

Refirió que los jóvenes desde corta edad se están involucrando en temas relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Estamos en constantes desarrollos de proyectos en busca de un beneficio social y tratando de beneficiar a nuestro entorno”, expuso.

Destacó que gracias al premio obtenido logró impulsar su proyecto Ixtlilton, mismo que tiene como finalidad beneficiar a Papantla, municipio al que pertenece, en los momentos de contingencia.

“Lo que sigue es dar continuidad a esta metodología en los jóvenes, en los estudiantes, seguir impulsándolos para que sigan adelante y cumplan sus sueños, todo se basa en perseverancia, en dedicación, en compromiso y en esfuerzo, confío en que en Veracruz hay talento, hay demasiado talento y se está haciendo una visualización de cómo los jóvenes somos factores de cambio”, manifestó.

La joven obtuvo el premio de entre más de mil 400 estudiantes de nivel Medio Superior y Superior de todo el país.

Durante una conferencia de prensa, Cuitláhuac García Jiménez, Rolando López Saldaña y Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff otorgaron a la estudiante un reconocimiento | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿En qué consiste el proyecto Ixtlilton de Ángela Elena?

Es alumna del cuarto semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Informática presentó el proyecto Ixtlilton, un asistente médico a distancia con inteligencia artificial desarrollado mediante la metodología STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Ixtlilton ofrece un diagnóstico clínico basado en la sintomatología que comunique el paciente, en español o Tutunakú, lengua perteneciente a las comunidades de Papantla, y evita la saturación de centros hospitalarios en periodos de contingencia, como ocurrió en la pandemia.

El pasado mes de mayo se anunciaron los resultados de las etapas estatales Top 50 y posteriormente el Top 10 nacional, donde Ángela Elena Olazarán Laureano se colocó dentro de los primeros cinco finalistas.

La alumna fue reconocida con el primer lugar del certamen y obtuvo una beca para Educación Superior, además de un premio económico que visibiliza y reconoce sus aportaciones en la comunidad STEM.

Ixtlilton ofrece un diagnóstico clínico basado en la sintomatología que comunique el paciente, en español o Tutunakú | Foto ilustrativa: Freepik

¿Qué otros reconocimientos ha logrado Ángela Elena?

Ángela Elena es alumna de excelencia académica: es bicampeona nacional de Robótica; medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022; ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton, y embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student.

Movimiento STEM en alianza con el Ecosistema STEM, Global Edtech Impact Alliance y Varkey Foundation trajo a México el Global Teacher & Student Prize, reconocimiento considerado el Premio Nobel de la Educación, a través de dos iniciativas: el National Teacher Prize, que llega a su tercera edición, y el National Student Prize, en su primera edición.