Ciencia y Luz | Hongos en el mar…?

Es común pensar en hongos cuando se camina por el bosque o acaba de pasar una lluvia, incluso podemos pensar en ellos cuando vamos a comer una pizza, pero cuando estamos en el mar a nadie se le ocurriría pensar que puede haber hongos creciendo ahí. Sin embargo, sí que podemos encontrar este tipo de organismos en el mar.

De hecho, podemos encontrar a los hongos en muchos ecosistemas acuáticos como manglares, arrecifes de coral, lagos y lagunas por mencionar algunos. Muchos de estos ecosistemas son bastante particulares e implica que los hongos deberán de adaptarse a condiciones adversas como la salinidad, presión, acidez o alcalinidad, temperatura, para poder sobrevivir y desarrollarse.

Algunos de estos hongos están en un estado de latencia esperando por mejores condiciones para desarrollarse, mientras que otros crecen de manera natural en ese ambiente, incluso algunos parasitan a corales y esponjas, causándoles daño a estos últimos. Por extraño que parezca, se han reportado hongos asociados a casi cualquier tipo de fauna marina (peces, esponjas marinas, delfines, moluscos etc.) y también a algas, pastos marinos y otras plantas.

De ahora en adelante, cuando escuchemos hablar de hongos no solo debemos imaginarnos aquellos que crecen sobre el suelo, asidos a un árbol, sí no también los que se desarrollan en ambientes acuáticos. La gran mayoría de hongos son microscópicos y no los podemos ver a simple vista. Para ello, se necesitan realizar técnicas de laboratorio para que puedan crecer sobre medios de cultivo (gelatina nutritiva).

Por otra parte, gracias a las sustancias que producen los hongos, contamos al día con tratamientos médicos contra bacterias, medicamentos para reducir el colesterol, fármacos usados para no rechazar un trasplante de órganos, sustancias que protegen el sistema neuronal, antioxidantes, antiinflamatorios, entre muchos otros utilizados en la medicina moderna.

Como es de esperarse, la gran mayoría de esos avances se han desarrollado a partir de hongos terrestres, pero como las necesidades de nuevos tratamientos médicos se mantiene, estos hongos marinos, que han sido poco estudiados comparados con los terrestres, pueden ser un grupo prometedor para obtener nuevos compuestos con potencial en el tratamiento de diversos padecimientos.

*Centro de Investigación en Micología Aplicada y Facultad de Medicina, UV