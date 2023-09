El “Cometa Verde” pasará por México, ¿se verá en Veracruz? Te contamos

Imagina que para festejar el próximo Grito de Independencia pudieras hacerlo al mismo tiempo que ves un cometa pasar por el planeta Tierra, ¡y lo podrás hacer! Ya que de acuerdo a la NASA y la Universidad Nacional Autónoma de México, el próximo fin de semana podrás ver el “Cometa Verde”.

Si vas a los festejos del Grito de Independencia o ya tienes planeada alguna fiesta por la noche, no se te vaya a olvidar que tienes una cita con la ciencia para disfrutar de un espectáculo visual, que cabe mencionar no es para nada peligroso ya que no pasará tan cerca de nuestro planeta como para preocuparnos.

Cometa Nishimura 2023: qué significa su nombre

El “Cometa Verde" o "Noshimura” fue descubierto este año en el mes de agosto, para ser más específicos el pasado viernes 11, el descubrimiento se le adjudica al astrónomo amateur japonés Hideo Nishimura, si bien para nosotros es algo nuevo, puedes contar que el cometa ya tenga historia en el espacio exterior.

Su nombre oficial es Cometa Nishumura C/2023 P1, pero ¿qué significa? De acuerdo a la Administración Nacional DE aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), el significado de los números y letras que aparecen al final del nombre son:

C | Es la letra que se le otorga a los cometas que no ves periódicamente, de acuerdo a la información éste tipo de cometas vienen de una nube llamada Oort y muchas peses pueden pasar por nuestro Sistema Solar.

2023-P1 | Lo que pareciera un código son más que nada referencia a la fecha y sistema de nombramiento de cometas de la Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés) y se refiera al año que se vio por primera vez por eso lleva el año 2023 la letra P, además el 1 se refiere a que es el primero que se descubre.

Cometa Nishimura 2023: cuándo pasará por México

De acuerdo a los científicos de la NASA el “Cometa Verde” ya se puede observar desde el pasado 7 de septiembre y se alejará de la Tierra al parecer el próximo domingo 17, en lo que refiere a la zona norte del Continente Americano, justo un día después de los festejos por el Grito de Independencia 2023.

Los días en los que podrás apreciarlo más de “cerca” son el martes 12 y miércoles 13 de septiembre por la tarde, en el caso del zur del continente el cometa se podrá observar del 20 al 25 de septiembre, recuerda que para poder apreciarlo las condiciones climáticas deben ser ideales, por ejemplo, que el cielo no esté nublado ese día.

Cometa Nishimura 2023: dónde lo puedo ver

En ésta época si bien seguimos dependiendo de las condiciones climáticas para ver las estrellas, existen opciones que te pueden ayudar a localizar con más certeza los cuerpos celestes, tal es el caso de las aplicaciones Star Walk 2 y Sky Tonight, ambas las puedes localizar en Apple Store y Google Play.