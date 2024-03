¿Cómo verás el eclipse solar total? Te damos opciones para poder admirarlo

El tan esperado eclipse solar total del 8 de abril, que podrá observarse en los estados del Pacífico, ya mantiene ocupada a la Sociedad Astronómica del estado de Veracruz AC, pues en Xalapa sí habrá actividades.

La científica Sandra Hernández Alcázar, presidenta de la AC, enfatiza que solo si las condiciones climáticas lo permiten, en la capital del estado el eclipse se apreciará en una parcialidad del 68-69 por ciento.

Actividades en Xalapa por el eclipse solar 2024

Personas de todas las edades están invitadas a congregarse a partir de las 10 de mañana en la explanada de Kaná, Museo de Ciencia y Tecnología ubicado en Murillo Vidal 1735, donde estarán instalados telescopios de la Sociedad Astronómica y también habrá filtros solares para telescopios.

Adelanta que el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica (Coveycidet) y Kaná obsequiarán gafas seguras con filtro solar para ver el eclipse. La recomendación es asistir temprano porque se entregarán por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Además, el Museo Kaná estará abierto de 10 a 14 horas, sin costo y con posibilidad de poder participar en talleres coordinados por la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana.

“El inicio formal de la observación será casi a las 11 de la mañana con un máximo de cobertura a las 12:18; terminará, aproximadamente, a las 13:40 horas; en el momento cumbre se podrá ver cómo disminuye la luminosidad hasta quedar como si fueran las 18-18:30 horas”.

Al ser un día de clases, hay sugerencia para el personal docente, con el fin de preparase con “cajas oscuras” y hacer observación directa o, quienes puedan, adquieran los visores indicados para poder ver el eclipse por 40 segundos y después descansar la vista.

La convocatoria para disfrutar este fenómeno astronómico toma mayor fuerza al saber que se repetirá hasta el 30 de marzo de 2052 | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Sandra Hernández menciona que el eclipse se ha vuelto tan famoso que ya lo llaman el eclipse de México, pues la umbra, que es cuando el sol se oculta totalmente, iniciará por el lado del Pacífico, en Mazatlán, pasando por Coahuila y toda esa región, donde habrá umbra total. Se estima una duración de 4 minutos 28 segundos.

La convocatoria para disfrutar este fenómeno astronómico toma mayor fuerza al saber que se repetirá hasta el 30 de marzo de 2052.

Recomendaciones

Para la fecha especial, algunas de las recomendaciones emitidas por el Coveycidet y Kaná son el uso de lentes que tengan certificados CE e ISO 12312-2-2015 (E), así como los vidrios para soldar.

Especifican que el vidrio para soldar puede ser un buen filtro para observar un eclipse solar, pero el grado de opacidad debe ser de 14 o más, si no es así, no es seguro. A quienes no cuenten con la información de la medida de opacidad de sus vidrios, el exhorto es a no usarlos.

El tan esperado eclipse solar total del 8 de abril, que podrá observarse en los estados del Pacífico, ya mantiene ocupada a la Sociedad Astronómica del estado de Veracruz AC | Foto ilustrativa: Martín Zetina / Cuartoscuro.com

Otra alternativa es observar la proyección del sol sobre una superficie, mediante una hoja de papel perforada; igual que en el caso de los filtros solares, este método solo sirve para la fase parcial.

La proyección parcial del eclipse bajo un árbol, con sombras de mano o con un colador de pasta sobre hoja de papel son otras alternativas.

¿Qué no debes hacer?

No se recomienda el uso de:

Radiografías

Lentes oscuros

Cristales de vidrio oscuros

Vidrios ahumados

Negativos fotográficos

Discos compactos

Papel aluminio

Agua como un espejo de proyección

Con información del Instituto Nacional de Cáncer, el Coveycidet advierte que si ves el eclipse de manera directa, el Sol produce rayos gamma y radiación ultravioleta, responsables del envejecimiento de la piel, quemaduras, melanomas y reacciones alérgicas.

Además, lo mismo que le puede pasar a la piel con la exposición solar prolongada y sin protección, le ocurre a los ojos, que son mucho más delicados y, una vez que se queman, no hay reparación. Hay convocatoria para ser responsables con la observación.