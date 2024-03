Jaiba o camarón, ¿cómo se identifican? Porteños orgullosos de memes jarochos

Veracruz, Ver.-Los memes de jaibas y camarones para hacer alusión a las personas de Veracruz, son vistos con humor por los jarochos, lejos de generar alguna molestia o inconformidad, de acuerdo con la opinión de jóvenes, adultos y artistas urbanos que los ven como parte del humor y folclor de los mismos veracruzanos.

¿Qué opinan los habitantes sobre la identidad jarocha y los memes?

Para Ahiram Alcántara el humor es una parte importante de la identidad de los jarochos, por lo que enojarse de los memes en los que se comparan a mariscos con los jarochos lejos de causar enojo, son tomados con humor.

Incluso afirma que no es visto como un insulto cuando alguien de otro estado los usa, pues en Veracruz se burlan de los turistas cuando visitan las playas y el que se lleva se aguanta.

“Yo creo que es parte de la esencia del jarocho, somos medio igualadones, medios llevados, nos gusta reírnos de nosotros mismos y es parte del folclor… incluso nosotros nos burlamos de los chilangos cuando vienen a la playa y decimos que se meten con calcetines a la playa, nos burlamos de ellos y sabemos que el que se lleva se aguanta”, dice.

Por su parte, Enrique Bautista afirma que Veracruz es un estado con riqueza cultural en donde destacan personajes como Agustín Lara y Toña la Negra, así como grandes escritores y héroes nacionales. Sin embargo, el hecho de que se use memes con mariscos como jaibas para comparar a los jarochos, no debe generar molestia, porque no todos están obligados a saber la historia de Veracruz.

“La verdad al ser un puerto Veracruz todo mundo lo relaciona con el mar y como veracruzano no me ofende en nada, la verdad es que como veracruzano también hago escarnio de los poblanos y de los chilangos, pero es algo que tiene el mexicano, que le gusta burlarse de él mismo”.

Manuel Pérez, por su parte, afirmó que las redes sociales han abonado por dar esta identidad a los veracruzanos, que lejos de ser ofensiva es graciosa, ya que es muy cierto que jarocho que se respeta se desayuna su volován habitualmente.

“Yo creo que en todo el país ocurre, si nos vamos a otro estado también se les conoce por algo representativo, en nuestro caso el volován es algo representativo, es parte del folclor y creo que no se debe tomar enserio, porque en México somos burlones y en Veracruz todavía más”.

Antonio Delfín señala que si bien los memes que comparan a los veracruzanos con cangrejos y jaibas son muy graciosos, también parte del desconocimiento, ya que muchas veces la gente no sabe que no en todo Veracruz es playa.

Sin embargo, eso no significa que genere molestia e incluso las personas de municipios serranos aceptan que se les asocie a las figuras de los memes que inundan las redes sociales haciendo alusión a los veracruzanos.

“Mi persona lo ve normal, habrá gente que se lo tome a mal que le digan que como somos de Veracruz siempre estamos en el mar, pero yo creo que es conforme cada persona se lo tome, es divertido, pero no me parece que deba ofendernos”.

Lisbeth Martínez incluso asegura que los mismos veracruzanos son quienes se burlan de su identidad y se autoidentifican como jaibas, pescados o camarones cuando hacen comentarios con humor entre sus amigos o cuando se comparten los memes en redes sociales.

“Entre los mismos jarochos tenemos esa manía de hacernos burla. Yo misma con mis amigas decimos en la prepa que somos pescaditos, que somos jaiba o me despedía y les decía que ya me iba al acuario o ya me iba a la pecera”.

