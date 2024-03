Mucho más que una metáfora: Arte, neurociencia y luz

Empecemos señalando lo obvio. Sin luz no se puede ver. Claro, la tradición rebosa de ejemplos de sabios - de Tiresias a Jorge Luis Borges y pasando por Homero (el griego, no el de los Simpson) - que pese a su ceguera fueron capaces de ver más allá que la mayoría de sus coetáneos. Sin embargo, en el caso de estos últimos, la luz que los alumbra es la metafórica luz del intelecto, a la cual quisiera referirme en este breve texto.

La luz es sin duda un fenómeno sorprendente. Dicen los que saben de esas cosas, que la luz tiene una doble naturaleza. Durante muchos años, los físicos mantuvieron una acalorada disputa, tratando de decidir si las propiedades de la luz nos permitían considerarla como una partícula o, por el contrario, se comportaba como una onda.

Spoiler alert, para sorpresa de todos los involucrados, desde principios del siglo pasado la evidencia nos obliga a reconocer lo impensable: La luz no es simplemente onda ni sólo partícula, sino que es ambas a la vez. Pero claro, como siempre, la luz es mucho más que sólo eso. Es también, y ante todo, una de las más hermosas metáforas de la razón humana, que nos permite examinar todos y cada uno de los recovecos de este enorme y maravilloso universo en el que nos tocó nacer. Y es que, si bien es verdad que - como decíamos más arriba - la vista presupone la existencia de luz, también es cierto aquel adagio que nos recuerda que quien no sabe es semejante al que no ve.

Así, la metafórica luz del conocimiento puede ser rastreada por toda clase de aventuras de la mente. Desde la chispa que da lugar a la ilustración (o iluminismo, según algunas traducciones) y que el mismísimo Kant consideraba como el inicio de la mayoría de edad de la humanidad, hasta las célebres últimas palabras de Goethe: "Licht, mehr licht". Y por supuesto, el lema de nuestra alma mater, del cual deriva el nombre de este espacio periodístico: "Arte, Ciencia y Luz".

Semana Mundial del Cerebro

Ahora bien, así como la luz que llega a nuestros ojos puede proceder de distintas fuentes, desde una simple lámpara LED hasta una lejana estrella, pasando por el sol que alumbra cada mañana, la luz de la razón tiene un único origen: El cerebro humano. Es por ello que no debería extrañarnos que el tema de este año de la Semana Mundial del Cerebro, organizada por el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, sea precisamente la relación entre el cerebro y la luz.

Semana Mundial del Cerebro, organizada por el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Sirvan estas líneas de invitación para aquellos interesados en acompañarnos del 11 al 15 de marzo, entre las 10:00 y las 13:00 h, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa. Les prometemos una experiencia verdaderamente luminosa.

Más detalles en https://www.uv.mx/semanadelcerebro/

*Instituto de Investigaciones Cerebrales UV