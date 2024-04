¿Qué es un astrónomo aficionado? José de Aquino comparte su amor por la astronomía

Veracruz, Ver.- Con el eclipse solar del pasado 8 de abril la gente se ha interesado más por conocer de la astronomía, adquirir un telescopio y hacer observaciones que puedan ser una aportación a la investigación, afirma el presidente de la Sociedad Astronómica en Veracruz y Boca del Río, José de Aquino Aguilera.

En el marco del Día del Astrónomo Aficionado, que se celebró este 13 de abril, destaca que hay personas que sin tener estudios de astronomía, astrofísica, son afines a la astronomía, que tienen su telescopio y hacen observaciones.

Hace referencia que recientemente, un astrónomo aficionado japonés llamado Hideo Nishimura descubrió el cometa “Nishimura” el 12 de agosto del año pasado, haciendo una gran aportación a la investigación.

Ciencia ¿Diente de león contra cáncer y diabetes? Darbien Rivas lo estudia con solo 18 años [Video]

“¿Qué son los astrónomos aficionados? Bueno hay astrónomos de profesión, astrofísicos que estudian la física, estudian los objetos celestes y todo eso, pero también hay personas que son afines a la astronomía que se dedican a otras actividades ya sea profesionales cualquier cosa, van desde maestros, periodistas, doctores y demás que hacen observaciones, que tienen sus telescopios y que se reúnen con un grupo de amigos para observar el cielo, movimientos, parece que no pasa nada en el cielo pero estas personas han hecho descubrimientos”, afirma.

Menciona que la NASA tiene un programa para astrónomos aficionados, para esas personas que les gusta la observación como una forma de monitorear que sucede en los alrededores de la tierra.

En ese sentido, manifiesta que tras el eclipse solar que se vivió recientemente, creció el interés de la ciudadanía por conocer más de estos fenómenos naturales, sobre todo los pequeños.

Hay personas que sin tener estudios de astronomía, astrofísica, son afines a la astronomía, que tienen su telescopio y hacen observaciones | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

“Niños y niñas de las nuevas generaciones se han interesado en la astronomía, dentro de la Sociedad Astronómica hay un par de niños que tiene sus telescopios pequeños y hacen observaciones, ya dependerá si en el futuro se dedican a esto pero es muy importante que estén cautivos, que no pierdan su capacidad de asombro ante estos fenómenos que tienen que pasar muchos años para que ocurra”, dice.

En su caso, habla que en 1991 a la edad de nueve años presenció el eclipse solar, lo cual lo dejó maravillado e interesado para iniciar con la investigación de estos fenómenos.

Tras el eclipse solar que se vivió recientemente, creció el interés de la ciudadanía por conocer más de estos fenómenos naturales, sobre todo los pequeños | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

“En 1991 me tocó ver el eclipse total de sol, fue algo maravilloso, grandioso cuando se oscurece, las estrellas se ven a pleno día, tenía nueve años y supe que en 2023 vendría otro fenómeno, dije, yo quiero estar ahí”, expresa.

Actualmente es presidente de la Sociedad Astronómica de Veracruz y Boca del Río, la cual se fundó ante el interés de hacer observaciones y recientemente presenció el eclipse solar en el planetario de Torreón, Coahuila donde se concentró el cerebro de la NASA para hacer la documentación del evento.

“Te digo que siempre me gusto la astronomía, sabía que había una sociedad a nivel estatal pero aquí en Veracruz no, así que hice una convocatoria y me di cuenta que había muchas personas interesadas y es como el 24 de agosto del año pasado se fundó nuestra sociedad y recientemente viajamos a Torreón para participar en el evento del eclipse, de nuevo fue una experiencia maravillosa”, precisa.

Comenta que en el caso del estado, se hacen observaciones en zonas como Xalapa, Pánuco, Minatitlán, donde incluso hay establecidas sociedades.

Aquino Aguilera considera que fenómenos como un eclipse solar sí son para que la gente se impresione, ya que pasa mucho tiempo para que vuelvan a ocurrir pero también es importante que de vez en cuando hagan sus observaciones para que pueda apreciar otro tipo de eventos como estrellas fugaces, meteoros que serán experiencias para toda la vida.

En 1991 a la edad de nueve años presenció el eclipse solar, lo cual lo dejó maravillado e interesado para iniciar con la investigación de estos fenómenos | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

“Ojala que todos se interesen en ver el cielo, muchas veces va uno caminando y parece que vas en el cielo porque observas lo que pasa en el cielo, las estrellas fugaces son meteoros y hay personas que en su vida no han visto ninguna, es algo muy bonito, pero a la gente no le causa interés y es lo que deberíamos cuidar, no perder nuestra capacidad de asombro”, puntualiza.

