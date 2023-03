WhatsApp cuenta con un modo “infiel”, ¿qué es y cómo activarlo? Enseguida te contamos

Te estas portando mal y no quieres que se entere tu pareja, al parecer WhatsApp podría ayudarte con eso, la aplicación de mensajería instantánea, una de las más populares a nivel mundial contaría con el llamado modo “infiel” que podría ayudarte a esconder mensajes, ¿cómo lo puedes activar? Aquí te contamos.

Queremos resaltar que no estamos a favor de las infidelidades, nada mejor que ser claros y siempre manejarse con la verdad, pero si no quieres hacerlo, entonces te podemos presentar la opción que maneja WhatsApp, la cual le apodaron como modo “infiel”, aunque sólo es el nombre, ya que los creadores aclaran que no se hizo para engañar a las parejas; entonces ¿para qué?

¿Qué es el modo “infiel” qué presentó la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp?

El modo “infiel” que puedes utilizar en WhatsApp es una forma en la que puedes ocultar los mensajes que envías por la aplicación, al decirle modo “infiel” se pensaría que está enfocado a las relaciones de pareja, pero no es así, ya que su nombre real es WhatsApp Dual función que te permite esconder conversaciones, fotos y videos, sin la necesidad de eliminarlos.

Así que ésta función no es nueva, pero sí la están ocupando más usuarios por lo que eso podría darle más difusión, aunque la función real del WhatsApp Dual era apoyar a los usuarios que cuentan con dos números de teléfono y quieres utilizar la aplicación con uno en específico, así que podemos resaltar el “ingenio mexicano”.

¿Cuál es el truco del llamado modo “infiel” y por qué se utiliza tanto?

Cabe señalar que si utilizar el modo WhatsApp Dual cuando te revisen los mensajes en tu celular, no podrán encontrar toda la información que tienen ya que el truco del modo “infiel” es crear una copio de WhatsApp en tu teléfono y la idea es que puedas abrir una cuenta con otro número de teléfono.

Por lo que a la hora de abrir la aplicación el modo “infiel” cambia tu foto de perfil, nombre y te muestra sólo los contactos que elegiste tener en él, datos que no tendrás en la opción original de la mensajería electrónica.

¿Cómo puedo activar el modo “infiel” en WhatsApp?

Te tenemos malas noticias, al momento el modo “infiel” sólo lo puedes utilizar si cuentas con un teléfono inteligente con sistema operativo Android 10 o versiones posteriores, y aquí te dejamos los pasos a seguir para que puedas activarlos:

Vas a la opción de configuración o ajuste en tu celular

Entras a la opción funciones avanzadas

Cuanto logres ingresar te vas a la opción que dice aplicaciones duales o dual Messenger

Activas la opción WhatsApp

Elige de tu lista de contactos cuales son los que quieres que te aparezcan en la cuenta que estás creando

Por último abre la copia que se va a generar de WhatsApp y tecleas tu número de teléfono

Con esos sencillos pasos podrás activar el modo “infiel” o WhatsApp Dual en tu celular, cabe señalar que no sólo aplica para WhatsApp también puede generar una copia en las aplicaciones de Telegram y el Messenger de Facebook.