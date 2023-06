¡Salud! Te consideras fan del Coñac, te damos cinco datos que no conocías

El coñac se considera una bebida para adultos, es parecida al brandy, pero gracias a su denominación de origen es lo que hace la diferencia ya que ésta bebida se prepara en la ciudad de Cognac, Francia y se trata de un aguardiente o licor con alto contenido alcohólico, la cual se obtiene gracias a destilar el vino.

Existen tres variedades de coñac y se dividen de acuerdo a los años que tienen en las barricas, se clasifican por siglas que son las que definen el envejecimiento y calidad de las bebidas, cabe señalar que para que la bebida se añeje adecuadamente se deben utilizar barricas de roble de la zona de Charente y deben reposar por lo menos durante dos años.

Puedes leer también: ¿Ya visitaste Trovador jarocho? Así honran a Alberto de la Rosa

Cuáles son las clases de coñac que existen en el mundo

Los tipos de coñac que existen son tres y se dividen en muy especial (very special), muy superior Old Pale o reserva y muy superior olpale extra old, cada una se basa en el número de año que la dejaron añejarse, y las siglas corresponden a su significado en inglés, aquí te dejamos el significado de cada una.

Doble Vía Locatarios del Juárez, guías de turistas por amor a Xalapa

VS (Very Special) : Es el aguardiente más joven, cuenta con al menos dos años de añejamientos en las barricas

: Es el aguardiente más joven, cuenta con al menos dos años de añejamientos en las barricas VSOP (Very Superior Old Pale) o Réserve: Su aguardiente más joven se estuvo añejando por lo menos durante cuatro años en las barricas.

Su aguardiente más joven se estuvo añejando por lo menos durante cuatro años en las barricas. Napoleón, XO u Hors d’âge o VSOPXO (Very Superior Old Pale Extra Old): Su aguardiente más joven cuenta por lo menos con seis años de envejecimiento o maduración en las barricas de roble.

Datos curiosos que no sabías del coñac

A continuación te vamos a dar varios datos curiosos que no sabías del coñac, por si en algún momento quieres iniciar una conversación o cuando vayas a comprar sepas elegir la mejor opción que haya en la tienda, van los 5 datos curiosos:

Brandy y Coñac, son parecidos, no iguales: Cabe señalar que el coñac es considerado un brandy, pero todo radica en su denominación de origen, por ese motivo no son iguales, ya que el coñac se creó en la región de Cognac, Francia.









Simbología: Es gracias a la región dónde se elabora que es considerado como un licor versátil y en muchos lugares hasta se considera como una bebida que te da estatus al beberla.

Es gracias a la región dónde se elabora que es considerado como un licor versátil y en muchos lugares hasta se considera como una bebida que te da estatus al beberla. Tipos de uva: En la producción del coñac se utilizan tres tipos de uva banca, la ugni blanc, colombard o folle blance, otra de las diferencias con el Brady ya que no se utilizan uvas tintas; además se añeja en barricas de roble centenario que se encuentra sólo en bosques de Francia.

En la producción del coñac se utilizan tres tipos de uva banca, la ugni blanc, colombard o folle blance, otra de las diferencias con el Brady ya que no se utilizan uvas tintas; además se añeja en barricas de roble centenario que se encuentra sólo en bosques de Francia. Almacenamiento: Para añejar la bebida es necesario crear bodegas subterráneas para que no le pegue el sol a las barricas; la humedad juega un papel importante y que tiene que haber cerca de un 90% en el lugar donde se depositen los contenedores y la temperatura debe ser de 15 grados centígrados.

Para añejar la bebida es necesario crear bodegas subterráneas para que no le pegue el sol a las barricas; la humedad juega un papel importante y que tiene que haber cerca de un 90% en el lugar donde se depositen los contenedores y la temperatura debe ser de 15 grados centígrados. Copa: No puede tomarse en cualquier copa, se recomienda que se sirva en una copa de tulipa, parecida a una flor, es estrecha en la parte de en medio y evitará que se evaporen sus aromas rápidamente.

¡Listo! Ya tienes datos muy sencillos, pero importantes para elegir un buen coñac, ¿te sabes otros datos?