Lomito juega billar como todo un profesional, te invitamos a conocerlo

A este lomito no sólo le basto ser uno de los mejores amigos del hombre, también le entró al billar con tal de seguirla pasando bien con su dueño, lo que no sabían es que resultó muy bueno en lo que hace, así que para guardarlo para la posteridad lo grabaron y no solo eso ¡lo subieron a redes sociales!

Ya con el video viral, muchos de los comentarios no se hicieron esperar, además tuvo diferentes reacciones junto a más de 2 mil retweets y 11 mil me gusta en la publicación de la cuenta de @mariomojc

¿Qué es el billar?

Por si no sabes que es el billar, nosotros te platicamos para que no te quedes con la duda, de acuerdo al sitio billaresluengo.com, es un deporte e precisión que se practica usando un “taco” (palo de madera) con el cual se impulsan bolas que antiguamente eran de marfil.

La mesa que se utiliza se forra con un paño y alrededor tiene plástico, puede ser con los huecos llamados tronera o sin ellos. El juego se basa en chocar las bolas entre sí y con ayuda de las bandas, meterlas en las “troneras”.

Ahora bien, si lees algún comentario de que el lomito aprendió a jugar porque es fácil, te recomendamos que cheques algunos videos o te des una vuelta por algún billar e intentes jugarlo, para que te des una idea de la dificultad.

La mascota, cabe señalar, no puede ocupar el taco, por lo que impulsa las bolas con sus patas, lo impresionante es que antes de dar el golpe analiza la jugada que va a realizar y ¡le sale!, como si fuera un jugador experimentado, al caer la bola en la también llamada “buchaca” hace el recorrido para planear el siguiente tiro.

A este perrito solo le falta pedir unas cervezas bien frías. Hasta le puse música de Diomedes para que se sintiera el ambiente de un billar 😅🐶🎱 pic.twitter.com/zFLE7qyfgq — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) August 21, 2022

El video fue cortesía de Mario Mojica en su cuenta de twitter con el comentario “a este perrito solo le falta pedir unas cervezas bien frías. Hasta le puse música de Diomedes para que se sintiera el ambiente de un billar”

Los comentarios no se hicieron esperar, desde el ya tengo con quien jugar hasta muchos que piden que Disney le haga una película, lo interesante sería conocer al dueño que lo enseño a jugar y que explicará cómo lo logró.