¿Qué es el cosplay y por qué es emocionante hacerlo? Experta te explica

Orizaba, Ver. - Desde los 18 años Liz Franco demostró interés en el cosplay luego de que una amiga la invitará a una expo; fue ahí donde vio que sus dotes de diseñadora de moda podrían ser explotados. Ahora nos cuenta cómo ha sido su vida dentro de este tipo de eventos.

"Una amiga me empezó a llevar a las convenciones y en mi primera convención vi a la gente vestida de sus personajes favoritos, intentando ser los más semejantes; fue cuando me empecé a meter en este mundo", expresó.

Los años pasaron y Liz optó por estudiar diseño de modas y al egresar se inclinó por la creación de su propio vestuario y la ropa para teatro.

¿Cuánto tiempo se lleva en crear un traje de algún personaje?

Narra que hay trajes que los ha hecho en un lapso de dos días, pero en otros ha tardado un mes en finalizarlo, puesto que los detalles y accesorios son los que más tiempo llevan; en cuestión de inversión hay algunos que oscilan en los 3 mil pesos y otros más le salen gratis, ya que al dedicarse al diseño de moda toma los retazos de tela y diseña sus trajes.

"Es cuando ahorró más, un día me hice un traje de cosplay que prácticamente me salió gratis, fue de retazos de tela que tenía guardado", dice.

En su haber, Liz ha viajado a convenciones y expos en la región, pero también ha salido de Veracruz, llegando a México y Puebla, donde ha encarnado a personajes como: "Aluka", "Deku" de la serie My Hero Academy y a "Razor" de Genshin Impact.

A sus 30 años, cuando se pone su traje o cosplay la emoción de cuando empezó dar vida a sus personajes sigue siendo la misma, ya que es un reto traer a la vida a personajes que tienen características, comportamientos e incluso lenguaje diferente, pues para poder crear a este tipo de seres antes los estudian y visualizan.

"Cuando llegas a hacer a un personaje que es muy visto por las personas, te pide fotos y es bonito, pues están reconociendo nuestro trabajo, tiempo y esfuerzo"

Para ella, la edad no debe de ser un impedimento para seguir con lo que apasiona a la persona, en el ámbito del Cosplay hay mujeres adultas que han dado vida al hada madrina de "Cenicienta", "Señora Potss" de la Bella y la Bestia y a "Muriel" de la caricatura Coraje el Perro Cobarde, "he visto personajes para todas las edades y no hay edad para el cosplay, pues hay niños que desde bebés han sido vestidos como Gokú o Gohan".

Respecto a sus pelucas, señala que tiene una gran variedad, pues aunque en algunas pueda ser repetitivo el color de pelo, no todos los peinados o accesorios son los mismos, por ello es que tiene un buen stock de este tipo de accesorios que le dan más vida a sus personajes.

Sobre el tema de la sexualización dentro del ámbito cosplay y es que algunas de las jóvenes, por el personaje, llegan a usar faldas cortas, señala que los organizadores de las expos a las que ha asistido tienen seguridad y cualquier situación de abuso es reportada a los elementos de forma inmediata.

