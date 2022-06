¿Pandemia afectó al doblaje? Responden actores de Naruto y Dragon Ball

Nogales, Ver. - La pandemia del Covid-19 cambió la forma de hacer doblaje de voz. Ahora los estudios caseros permiten poder crear y dar vida a personajes que pueden llegar fuera de la República mexicana, afirma Rosy Aguirre, actriz de doblaje y voz de "Bellota" en las Chicas Súper Poderosas, "Krillin" de Dragon Ball Z, "Philliberto" de los Ruggrats, "Sailor Mercury" y "Pheby" en Hey Arnold, entre otros.

Recuerda que hubo un momento en el que sintió miedo porque no contaba con un estudio de grabación en casa, sin embargo, una productora le brindó el servicio y fue así como en su domicilio pudo tener un micrófono, una computadora y otros elementos tecnológicos que le permitieron, "afortunadamente no paré de trabajar nunca, creó que trabajé más ahora con la pandemia, realmente en el sentido laboral no me afectó".

Te puede interesar: Con sus ilustraciones Atenea Castillo defiende a 21 mujeres destacadas

Cultura ¡Xalapeños van a Rusia! Sus pinturas son reconocidas por Academia Imperial

Manifiesta que anteriormente los actores de doblaje eran llamados "héroes anónimos", pues pocos sabían los rostros detrás de un personaje de película o de caricatura; ahora con eventos como el Festival Friki de la Laguna de Nogales se hacen notar y se dan a conocer. Ella en su haber ha prestado su voz a personajes varones, resaltando a "Krillin" de Dragon Ball Z cuando era niño, pero esto no era impedimento para que su voz a la que describió como rasposa fuera parte de varios personajes.

Por su parte, el actor Alfonso Obregón manifiesta que la pandemia de Covid-19 también le dio más trabajo, pero su miedo era la enseñanza, pues en su haber tiene una escuela de doblaje de voz y aunque los alumnos estaban dispuestos a seguir presencial, él optó por las tecnologías como las clases virtuales y con apoyo de sus aprendices hizo de su escuela algo virtual, sistema que aún continúa teniendo.

Tuvimos más trabajo en casa, ya con el tiempo puse una cabina en mi casa y ahora es la modalidad de trabajo

Ambos actores concuerdan con que la enseñanza del doblaje era mejor anteriormente, ya que esta les permitía marcar un tiempo, convivir con los compañeros y las voces quedaban mejor por la réplica que es el tempo que se marca con las voces, puesto que la edición en años pasados no era una opción para el doblaje, obligando a los actores a llevar un ritmo de voz sin errores o titubeos.

Local Giselle Fitch: Pasión por el cosplay la lleva a escenarios internacionales

Con la frase "en mis tiempos", el actor Alfonso Obregón manifiesta que anteriormente el doblaje era un gremio elitista, pues si no tenías un familiar en el movimiento no podías actuar, ahora con las carreras profesionales y las escuelas de doblaje hasta un niño o niña, si es su sueño puede prepararse para llegar a dar vida a personajes que se quedan en el recuerdo de muchas generaciones.

Alfonso Obregón ha hecho la voz de personajes como "Sherk", "Bugs Bunny", la cebra "Martí" de Madagascar y "Kakashi" en Naruto, entre otros.

Agradece a las familias que toman importancia en su trabajo, pues el impacto social que han tenido ha sido aplaudido, pero también criticado, pues lo que lleguen a decir puede ser o no usado a su favor, sin embargo, se mantienen firmes a su postura y convicción.

Rosy Aguirre y Alfonso Obregón llegaron al Festival Friki de la Laguna que tuvo lugar en la Laguna de Nogales, donde los stands de venta de comida, llaveros, peluches, pelucas y pósters, entre otros productos alusivos a la moda geek tuvieron lugar.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)