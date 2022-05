Giselle Fitch: Pasión por el cosplay la lleva a escenarios internacionales

Desde hace cuatro años Giselle Fitch se dedica al cosplayer de manera profesional, actividad que la ha llevado a representar a México en concursos internacionales. Conocida como Gizeru Cosplayer, la oriunda del puerto de Veracruz, señala que su primera participación internacional fue en Chile, donde aprendió técnicas para mejorar la caracterización de sus personajes.

Jinx de League of Legends fue el primer personaje que desarrolló profesionalmente y con el que logró su primer campeonato internacional en Colombia en el año 2019.

Además, en seis concursos internacionales ha ocupado uno de los diez primeros lugares al competir con los mejores exponentes de países como Chile, Argentina, Colombia, México, entre otros.

“Hasta ahora llevo como cinco participaciones con Jinx, estoy muy contenta con el resultado que me ha dado el personaje porque he podido participar en varias partes de la República, así como en otros países”, expuso.

Desde corta edad se interesó en los comics y videojuegos, lo que la llevó a desarrollar toda su creatividad para poder caracterizarse. “Cuando estaba en la secundaria hice mi primer cosplay para el cual conté con el apoyo de mi abuela, ella me ayudó a crear el disfraz con la ropa que tenía en el armario, ahí fue disfrazada de Shijima porque es mi personaje favorito de Naruto”, comentó.

Asegura que ninguno de los personajes de los que se ha caracterizado le ha costado, ya que desde corta edad ha estado involucrada con las artes.

“El que te maquilles, el que actúes como tu personaje depende mucho de tu creatividad, pero como he estado involucrada en las artes desde corta edad no ha sido complicado, yo hago mis vestuarios, las armas y todo lo que implica”, dijo.

Cada personaje implica tiempo, esfuerzo y una cantidad económica considerable; sin embargo, los resultados que se obtienen siempre son validados por los fans y quienes buscan obtener una firma o fotografía en alguna convención.

“Para este personaje invertí alrededor de 10 mil pesos, pero además mucho esfuerzo y tiempo, esta es una actividad de amor, de pasión, de entrega, la cual merece el reconocimiento en todos los sentidos”, manifestó.

Convencida de que el arte es indispensable para el desarrollo personal, Giselle, además de ser representante de México en concursos internacionales, tiene una academia de proyección artística, denominada Academia Fitch, la cual se encuentra en pausa debido a la pandemia por Covid-19, pero que pretende reabrir a la brevedad.

“Tenemos muchas actividades, canto, baile y actuación, creemos que el arte es fundamental para todas las personas, por eso buscamos que su desarrollo sea desde corta edad. Por el momento me he dedicado al cosplay y a realizar streaming, es algo que me apasiona y que se puede combinar, siempre se debe ser ejemplo de que todas las metas se pueden lograr con constancia, trabajo y mucha pasión”, agregó.