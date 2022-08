¿Qué se festeja en agosto? Nosotros te decimos cuales son las fechas a destacar

¿Te sabes los días festivos de agosto? Nosotros te damos una guía para que tengas la excusa perfecta para armar la fiesta o mandarle un saludos a los que más quieres en este mes, recuerda que muchos dicen que el mexicano siempre quiere una excusa para festejar.

Agosto trae consigo 31 días, de los cuales ya pasaron 8, hoy se combinan dos festejos, el Día Mundial del Gato y el Día Mundial del Orgasmo Femenino, además hoy se conmemora un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata, que nació un 8 de agosto de 1873.

De acuerdo al sitio diainternacionalde.com en agosto se tienen bastantes días a celebrar, pero no todos son oficiales y para que no te enredes te los vamos a dividir en oficiales, no oficiales, populares y religiosos.

¿Cuáles son los festejos oficiales de agosto?

El Día mundial de la juventud se celebra el 12 de agosto | Cortesía | Pexel

1 de agosto, Día mundial de la alegría

8 de agosto, Día internacional del orgasmo femenino

9 de agosto Día internacional de las poblaciones indígenas y Día internacional de la solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia

10 de agosto Día mundial del león

12 de agosto, Día internacional de juventud

13 de agosto, Día internacional de los zurdos

17 de agosto, Día mundial del peatón

19 de agosto, Día mundial de la asistencia humanitaria

21 de agosto, Día internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas de terrorismo

22 de agosto, Día internacional de conmemoración a las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o creencias

23 de agosto, Día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y abolición

25 de agosto, Día internacional contra el dengue

28 de agosto, Día mundial del síndrome de Turner, Día del Abuelo

29 de agosto, Día internacional contra los ensayos nucleares

30 de agosto, Día internacional de los desaparecidos, Día internacional del tiburón ballena

31 de agosto, Día internacional de la solidaridad, Día internacional de los afrodescendientes

¿Cuáles son los días no oficiales?

25 de agosto es el Día internacional del peluquero | Cortesía | Pexel

1 de agosto, Día mundial del ARN

3 de agosto, Día internacional de la planificación familiar

4 de agosto, Día internacional del leopardo nublado

7 de agosto, Día mundial de los faros

8 de agosto, Día internacional del gato (por IFAW)

10 de agosto, Día internacional del biodiesel, Día mundial de la caligrafía

12 de agosto, Día mundial del elefante, Día internacional del disco de vinilo

13 de agosto, Día internacional del armadillo

14 de agosto, Día mundial del lagarto

15 de agosto, Día mundial de la relajación

17 de agosto, Día internacional de la enfermedad de Coats

19 de agosto, Día mundial del orangután

20 de agosto, Día mundial del mosquito, Día internacional del animal sin hogar

22 de agosto, Día mundial del folclore

23 de agosto, Día del internauta

25 de agosto, Día internacional del peluquero

26 de agosto, Día internacional de la actriz y del actor, Día del perro (depende la zona donde viva)

31 de agosto, Día internacional de la obstetricia, Día internacional de la conciencia acerca de la sobredosis

¿Cuáles son los días populares?

Uno de los festejos más famosos es el Día mundial del videojuego, celebrado el 29 de agosto | Cortesía | Pexel

1 de agosto, Día de la pachamama

5 de agosto, Día internacional de la cerveza

29 de agosto, Día mundial del videojuego

Y si eres de los que les atraen las curiosidades, te decimos cuales son los días raros y exclusivos de algunos países.

12 de agosto, Día mundial del hijo de en medio

15 de agosto, Día mundial del reiki

16 de agosto, Día internacional de la montaña rusa, Día internacional del ron

20 de agosto, Día internacional del geocaching, Día mundial de las papas fritas

24 de agosto, Día internacional de la música extraña

Sabías que el 24 de agosto es día de la montaña rusa, no es oficial, pero se festeja | Cortesía | Pexel

Estos son al momento todos los festejos que pueden realizarse en agosto, cabe señalar que algunos no se aplican en tu ciudad, pero si tienes ganas de hacer algo divertido ya tiene la excusa perfecta para llevarlo a cabo.