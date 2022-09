¡Los mejores sueros orales! Profeco lanza listado de bebidas hidratantes

La hidratación es necesaria para mantener el cuerpo en forma y que cumpla sus funciones básicas. El ejercicio, el exceso de sol, enfermedades o incluso el abuso en el alcohol pueden provocar que el cuerpo pierda líquidos y, en consecuencia, exista una falla o colapso en las personas.

Para ello la Profeco en la Revista del Consumidor de septiembre ha hecho un estudio analizando varias marcas de sueros orales, dividiendo las necesidades específicas que atiende cada producto.

Te puede interesar: Comienza el 2023 sin deudas; te damos algunos tips para aprovechar tu dinero

¿Qué marcas de sueros orales hidratan mejor en México?

Doble Vía ¿Te gustan las hamburguesas y el BBQ? Aquí la receta para prepararlas estilo americano

Los sueros son sustancias que podrían considerarse médicas, aunque no requieren una receta, y están diseñadas para reponer la falta de líquidos en el cuerpo. Entre las marcas analizadas por la Profeco las siguientes cumplen con los requerimientos sanitarios básicos: Aurax de 500 ml, sabor manzana, con un precio de $22 pesos; Electrolit pediátrico, sabor uva, de 500 ml, $20 pesos; Electrolit, 500 mil, varios sabores, con un precio de $20 pesos.

También la marca de Farmacias del Ahorro, Electrolitos Orales, con un precio de $21 pesos y con 500 ml de contenido; Solural de 500 ml, con un precio de 18 pesos y Pedialyte SR45 con un precio de 21 pesos y de 50 ml.

¿Cuáles son los mejores sueros para hidratar a deportistas?

La dependencia federal aclara que este tipo de bebidas para deportistas no deben usarse libremente si padeces hipertensión, pues el exceso de sodio puede afectar a las personas. En el estudio hecho por la Profeco analizó la marca Bio Steel y halló que falla en la Información que da al consumidor en el etiquetado, pues “no exhibe en su superficie principal la leyenda sobre edulcorantes y no contiene azúcares, por lo que no hay forma de que reponga energía perdida”. Jumex Sport no contiene calcio, por lo que no es veraz en el etiquetado.

En la misma situación está la marca Enerplex pues “no sustenta técnicamente sus leyendas como ´más rendimiento, menos desgaste´, por lo que pueden resultar engañosas al consumidor. Las marcas que en este rubro cumplen se encuentran: G Gatorade de 600 ml, con un precio de $21 pesos; Ion4 Power Ade de 500 ml a $18 pesos.

Para finalizar la Profeco recomienda que estos productos deben usarse con responsabilidad, ya que estas bebidas no están reguladas por la Secretaría de Salud y el usuario puede confundirse entre “bebida hidratante o suero”, o “suero para hidratar a deportistas”; además de que todas contienen edulcorantes y no son recomendadas para los menores de edad.

Para más información puedes descargar el número de la revista en este link: PROFECO