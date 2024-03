"Cuando el cliente pide salsa", la tendencia de TikTok que pone a bailar a los meseros [Video]

“Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo, que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento”, seguramente has escuchado en más de una ocasión estas estrofas en cientos de videos de TikTok e Instagram.

Únicamente se requirió de un video para que usuarios en redes sociales la volvieran de forma muy rápida en una tendencia, compartiendo una infinidad de clips que cuentan con miles de reproducciones.

Esta serie de videos se ha convertido de los contenidos favoritos de muchos al ser la gastronomía, meseros y restaurantes los protagonistas, sin embargo, ¿cuál es su relación?

¿En qué consiste la tendencia de TikTok de "cuando el cliente pide salsa"?

Los pequeños clips de aproximadamente 8 a 10 segundos vienen acompañados de esta popular canción del género de salsa y básicamente consiste en que un cliente le pide “salsa” al mesero, pero refiriéndose a un complemento para su comida.

Acto seguido, los meseros al escuchar la palabra “salsa” lo asocian con el género musical e inmediatamente se ponen a bailar, causando asombro o disgusto entre los comensales, sin embargo, algunos de ellos se animan para mostrar unos cuantos pasos.

Aunque la gran mayoría de ellos han sido actuados, existen muchos otros que son improvisados, generando distintas reacciones entre algunas personas pero la gran mayoría de ellas tomándoselo de buen humor.

Para muchos, la melodía es la que más contagia del buen humor debido al ritmo y la letra, pues se trata de una de las clásicas de este género: La noche más linda.

¿De quién es la canción La noche más linda?

La noche más linda es interpretada por el cantante puertorriqueño, Adalberto Santiago Berríos, simplemente conocido como Adalberto Santiago. Nacido un 23 de abril de 1937, Santiago ha sido uno de los artistas más destacados dentro del género de la salsa, pues ha publicado cerca de 12 álbumes, entre el que se encuentra un recopilatorio de su trayectoria.

En particular, la canción viral de todos los videos forma parte del álbum ‘Sex Symbol’, publicado en el año de 1989, uno de los más populares de toda su carrera.

El álbum cuenta con otros éxitos como ‘Alma de Seductor’, ‘Porque tengo ganas’, ‘Por Si Piensa Regresar’ o ‘En un Cuarto de Hotel’, por mencionar algunos, sin embargo, La noche más linda fue uno de los sencillos que más destacó.

Actualmente, en la plataforma de Spotify, el sencillo cuenta con más de 135 millones de reproducciones y básicamente repuntó al formar parte de los miles de videos que se pueden encontrar en redes sociales.

La canción comparte un mensaje entre nostálgico e intenso al describir el reencuentro de dos personas después de haberse separado, reviviendo viejas memorias.