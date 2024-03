¿Yeri MUA se queda sin canal de YouTube? Al parecer, le suspendieron la cuenta

La veracruzana Yeri MUA nuevamente está en el “ojo del huracán” luego de sacar a la luz su más reciente sencillo, titulado “Ojitos chiquititos”, pero lo que se buscaba fuera una presentación exitoso, al final quedo en otro problema para la cantante, ya que la plataforma de video YouTube, al parecer pudo haberle suspendido la cuenta.

Todo comenzó el pasado 19 de marzo cuando seguidores de la influencer veracruzana comenzaron comentar que el sencillo “Ojitos Chiquititos” se habría subido en un canal que no era el oficial de la veracruzana, por lo que se generó la polémica, y comenzaron las preguntas, ¿le habrán cerrado el canal a Yeri MUA?

¿Es real que Yeri MUA perdió su canal de YouTube?

La influencer declaró que tomará acciones legales contra los encargados de subir su video sin permiso a otro canal, no oficial, el cual ya suma aproximadamente 600 mil vista del sencillo “Ojitos chiquititos”, y esto fue gracias a la base de seguidores de Yeri, ya que fueron ellos quienes denunciaron el “supuesto plagio”.

Cabe señalar, que pese a las acusaciones y quejas de los fans, el video no pudo ser borrado, pero puedes apoyar a la veracruzana asistiendo a otro canal con el que cuenta, el cuál te tiene el video de su nuevo sencillo.

Fue en sus redes sociales en las que dio a conocer su molestia por lo ocurrido, pero eso no fue todo, sus fans se dieron cuenta que después de la polémica que se generó con el presentación de su primer sencillo como solistas, el canal denominado “bratz jarocha” había sido eliminado de la plataforma.

Pero, si eres fan de Yeri MUA, no te preocupes ya que si bien ya no podrás encontrar el canal anterior, ahora podrás escuchar sus canciones en el canal @Yeri MuaMusic, aunque en ese no podrás ver más de su vida personal, a los que podrás acceder es a contenido musical que te ofrecerá la influencer.

Fue la plataforma quien alertó del plagio a Yeri MUA y gracias a eso pudieron evitar que el clip se eliminara de la plataforma, aunque el daño ya estaba hecho, ya que el video anterior contaba con cerca de 600 mil visualizaciones.

Ojitos Chiquititos: usuarios critican el video musical por ¿racismo?

Destacar que si bien la polémica por el video afectó a la veracruzana, tampoco se puede dejar escapar el tema de que muchos de los usuarios en redes no están contentos con la temática del video y acusa a la artista de racismo, ya que según las críticas se han utilizado estereotipos raciales que pudieran ser ofensivos.