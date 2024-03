Ni Taylor Swift la aplica; Afrojack aparece en Festival Ultra luego de cancelación en Cumbre Tajín

Lo que para muchos era considerado como un acto “imposible” se logró finalmente: Taylor Swift consiguió realizar un viaje exprés desde un concierto en Tokio, Japón, hasta llegar Los Ángeles, en Estados Unidos para poder presenciar el encuentro de su actual pareja, Travis Kelce de los Kansas City Chiefs vs los 49ers de San Francisco.

¿Fue el amor o el compromiso lo que provocó que la artista cumpliera con ambas citas? Para muchos usuarios en redes sociales este tema es comparativo con lo ocurrido recientemente con Afrojack y su presentación cancelada en el Festival Cumbre Tajín.

Aunque miles de ciudadanos se quedaron esperando al dj internacional en la ciudad de Papantla, para muchos fue sorpresa su cancelación de “último momento”, sin embargo, muchos más se sintieron “decepcionados” al descubrir que sí se presentó pero en uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo: el Ultra Music Festival.

¿Qué dijo Afrojack sobre su cancelación en Cumbre Tajín 2024?

El artista de Países Bajos, que se presentaría el 23 de marzo en Cumbre Tajín, publicó una historia en sus redes sociales contando los supuestos motivos sobre su ausencia en Veracruz, explicando que le habían comentado que el evento se había cancelado.

Disculpándose por la “posible confusión” entre la organización, Nick Leonardus van de Wall adelantó que para reparar el daño ofrecería un concierto gratuito para que todos sus seguidores mexicanos no se quedaran sin la oportunidad de conocerlo.

Por su parte, la organizadora ‘Espacio Publicidad Integral’, mediante un comunicado, informó que “el artista incumplió” y que no hubo algún anuncio previo en el que se informara sobre su ausencia. Además de que “su staff acudió a realizar el sound check, la mañana del día del concierto”.

Con los anuncios previos, fueron miles de usuarios en redes sociales los que comenzaron a generar “teorías” sobre su ausencia señalándolo como que “simplemente no quería acudir a Veracruz y mejor irse a Miami”.

Afrojack en el Ultra Music Festival 2024 de Miami

El Festival, programado del 22 hasta el 23 de marzo, reunió a varios artistas reconocidos internacionalmente como Alan Waker, Armin Van Buuren, Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Tiësto, Steve Aoki u Oliver Heldens, por mencionar algunos, sin embargo, entre todos ellos destaca la presentación de Afrojack.

En la propia cartelera del festival ya se encontraba considerada su presentación para el 24 de marzo, justo un día después de la que tenía anunciada en Cumbre Tajín el 23 del mismo mes.

El mismo artista publicó la historia informando sobre todo lo ocurrido en Papantla, justo unas horas antes de subirse al escenario principal del Bayfront Park de Miami, acto que para muchos fue considerado como “traición”.

Algunos usuarios en redes realizaron distintos comentarios en sus redes sociales donde comparte algunas fotografías y videos sobre esta presentación, destacando el hashtag “#DespreciastePapantla” o “DespreciasteMexico”, además de otros “lanzándose” contra él por no haberse presentado.

Afrojack en el Ultra Music Festival 2024 de Miami | Foto: Cortesía | Facebook: Afrojack

“Ni te aparezcas en México, para qué haces compromisos si no los van a cumplir”, “que irresponsabilidad”, “gracias por venir a Cumbre Tajín”, “no cumple”, “nos cancelaste en México” o “te va a caer la maldición jarocha”, son otros comentarios.

Incluso, algunos lo comparan con el acto que realizó Taylor Swift, pues muchos consideran que sí se podía presentar perfectamente tanto en Cumbre Tajín como en el Ultra Music Festival.

Hasta el momento, el artista no ha emitido algún comunicado o publicado un video más donde explique más a detalle sobre su ya mencionada presentación gratuita en México para compensar su ausencia en Veracruz.

Afrojack en Cumbre Tajín

Esta sería la segunda ocasión que Afrojack se presentaría en Cumbre Tajín, pues en la edición del 2014 ya se había anunciado junto con otros artistas como Nervo, Babasónicos, Fobia, Los Amigos Invisibles, The Crystal Method, Banda El Recodo, Jenny and The Mexicats, entre otros.

Durante su presentación, el artista fue uno de los más reconocidos dentro del escenario, pues presentó grandes éxitos y remixes de éxitos como ‘Hey Brother’, ‘Greyhound’, ‘Take over control’ y más.

Afrojack en la XV edición del festival internacional Cumbre Tajín el 24 de marzo 2014 | Foto: Félix Márquez | Cuartoscuro.com

Aunque para muchos su cancelación fue considerada como “traición” o que “sí le daba tiempo” de acudir a los dos eventos, ¿qué opinas sobre su ausencia en Cumbre Tajín?