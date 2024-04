Alertan que temporada de huracanes será "extremadamente activa" en 2024

Xalapa, Ver.-Sin duda que el cambio climático ha provocado diferentes afectaciones en todo el planeta, y ahora se espera que para la temporada de huracanes en el Atlántico algunos eventos sean de cuidado por parte de las autoridades de protección civil.

Hay que mencionar que la temporada de huracanes en el Atlántico inicia el próximo primero de junio y terminará en noviembre, y durante este periodo se pronostican huracanes extremadamente activos de acuerdo con meteorólogos.

¿Cómo se forman los huracanes?

Para logra la formación de cualquier huracán, se requiere de la combinación de temperaturas oceánicas cálidas y la ausencia de lo que se conoce como cizalladura del viento. Es decir los huracanes son fenómenos atmosféricos “violentos” que se alimentan de aire húmedo y caliente para formarse.

Otro dato importante que debes conocer y que es explicado por los meteorólogos, es que dependiendo la región del mundo donde se forman, los huracanes también pueden ser identificados como tifones o ciclones.

Ahora de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Colorado, advierte que la temporada de huracanes será especial y se debe tener mucho cuidado, ya que se esperan 23 tormentas de las cuales 11 podrían adquirir la categoría de huracán y cinco de ellos serían de intensidad mayor.

Explican los especialistas de la universidad que este panorama se debe al fenómeno climático de “La Niña”, que provocará altas temperaturas en el Océano Atlántico, más de lo normal.

Por su parte el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) recuerda que los huracanes pueden llegar a provocar afectaciones en zonas pobladas, por ello la importancia de que las personas estén al pendiente de los reportes emitidos por las autoridades de protección civil.

Asimismo se recuerda que los huracanes pueden provocar vientos fuertes, lluvias fuertes, desbordamiento de ríos, por ello la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar poner en riesgo la vida.

Y es que se ha demostrado que en algunas regiones del mundo las personas al verse en situaciones de riesgo salen a buscar ayuda pero muchas veces eso es contraproducente ya que los fuertes vientos o las inundaciones pueden provocar accidentes fatales.

Así que hay que estar atentos a los reportes climáticos así como a las alertas que emitan las autoridades correspondientes para saber cómo actuar en caso de una emergencia provocada por un huracán.