Ricardo Arjona en Veracruz; ¿aún no tienes boleto? los precios y la sede

Estamos a 11 días del concierto de Ricardo Arjona en Veracruz y aún puedes conseguir tu boleto. ¿No lo has comprado?, no te preocupes, el Beto Ávila será testigo de este espectáculo que promete un lleno total el 23 de octubre.

El guatemalteco de 58 años promete cantar sus grandes éxitos como: “El problema”, “Desnuda”, “Cómo duele” y “Mujeres”, entre muchas más, como parte de su tour Blanco y Negro”.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ricardo Arjona en Veracruz?

El concierto de Ricardo Arjona será en el estado Beto Ávila de Boca del Río y los boletos los puedes comprar en el link de Super Boletos. Las puertas del evento se abrirán 2 horas antes, por lo que la presentación durará alrededor de 1 hora, 30 minutos.

El boleto más barato es el de gradas general, con costo de $896 pesos; el Plata cuesta $1680; Oro lateral, $2016 pesos; Oro, 2464 pesos; el VIP, $3024 pesos y la zona Dushi $3,584. Cabe mencionar que el evento cuenta con sistema de pago y con opción a saldar en seis meses con tarjetas participantes.

Cabe mencionar que la gira Blanco y Negro Tour ya se encuentra entre las 20 giras más exitosas del mundo, pues ya van más de 80 shows “sold out” en Europa, Estados Unidos y Sudamérica.