'Cut Wolf', el corte de cabello en tendencia este verano

El estilo de cabello Wolf cut o corte de lobo no es una idea reciente, pues hace muchos años estaba de moda, pero te tenemos una buena noticia ¡ha vuelto!

Este corte de cabello es la sensación del verano, muchas chicas e incluso artistas se están atreviendo a cortarse el cabello con este estilo.

Se trata de una combinación entre un mullet con capas marcadas que tapan las orejas y aumentan el volumen en la parte superior para ir disminuyendo hacia la nuca, pero también un shag que se corta con navaja para entresacar cabello.

Es importante resaltar que, con este corte es indispensable llevar flequillo, ya sea de lado o completo.

Algunas de las famosas que han optado por llevar este atrevido corte son Úrsula Corberó (Tokio en La Casa de Papel), Miley Cyrus y Billie Eilish, quienes desde hace varios meses se unieron a esta tendencia.

Cabe mencionar que, hay distintas versiones del corte de lobo, todo dependerá del largo y densidad de cabello elegidos.

Corte lobo suave:

Consta de la versión más sutil de este estilo, dirigido a las chicas con cabello largo que no quieren capas tan marcadas. Una excelente opción para aquellas que desean cambiar de look pero no tan drásticamente.

Shaggy Wolf cut:

Este corte es recomendado para las chicas que no tienen tanto cabello, pues las capas ayudarán a darle volumen, haciendo la ilusión de que tienen una gran melena. Las capas son muy marcadas y se puede llevar estilizado con gel o spray para hacerlo aún más chic.

Foto: Pinterest | Kamilla

Wolf rizado:

Este estilo es para las chicas con cabello rizado, las cuales lucirán tal como las mujeres de los años 70.

Las capas harán que los rizos resalten aún más, se recomienda estilizar los chinos con crema para peinar, un poco de gel y los dedos.

Para las amantes del volumen intenso, pueden optar por hacer crepé con un cepillo.

Foto: Pinterest | IRYNA OLSHA

Y tú, ¿Te atreves a hacerte un cambio de look y lucir este increíble estilo?