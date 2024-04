El Maratón de la Atenas Veracruzana 2024 fue cancelado, ¿cuál fue el motivo?

El Maratón de la Atenas Veracruzana 2024, programado para el próximo domingo a las 6 de la mañana, fue cancelado por la organización, debido a que Tránsito Estatal informó que no brindará el apoyo que cada año había dado; Sergio Vázquez, organizador principal de la competencia internacional, desconoce los motivos.

En entrevista con Diario de Xalapa, el contador Vázquez señaló que recibió un oficio en el que le informa la autoridad que el Maratón no tendrá el apoyo de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado.

"Nos llegó un oficio de la autoridad de Tránsito del Estado manifestándose que no era posible realizar el evento. Este oficio responde a uno que nosotros giramos desde el 24 de febrero y entiendo que es la respuesta a ese oficio y lo recibimos a tres días del evento", indicó.

Además, puntualizó que como cada año siguieron los protocolos que han realizado en cada maratón, pues tuvieron reuniones con las autoridades.

"Debemos tener en cuenta que como cada año seguimos el protocolo que siempre hemos seguido, pedir autorización al Ayuntamiento que es el que autoriza el evento y posteriormente teniendo el permiso solicitamos el apoyo de todas las autoridades que corresponden, porque al final está dentro de su jurisdicción y responsabilidad el hecho de brindar el apoyo, por ejemplo, apoyo vial, Protección Civil etcétera".

Señaló que ya tenían la autorización del Ayuntamiento, pues hicieron los oficios que cada año presentan y se convocó a un calendario de reuniones para la coordinación, desarrollado entre autoridades y organización. "Las reuniones se llevaron a cabo como se puso en el programa y la autoridad de vialidad y seguridad con todas las autoridades estatales estuvieron presentes, por eso es un poco contradictorio este oficio, porque en la última reunión se llevó a cabo hace dos días todo estaba bien".

Sergio Vázquez dijo que está buscando una audiencia para saber si existe alguna posibilidad en desarrollar la competencia. "El problema que tenemos es la premura de esto, porque estamos a tres días de la fecha y hay gente que llega de varias partes del país, incluso se han estado contactando para saber si cancelan vuelos, porque hay mucha confusión, nosotros les estamos diciendo que hasta el momento está suspendido o pospuesto".

Comentó que a este maratón vendrían atletas extranjeros, incluso tuvo conocimiento que llegaron anoche atletas de Colombia a la Ciudad de México, por lo que destaca que está tratando de rescatar la competencia, pues dice está todo organizado y ya no hay nada que lo impida, “excepto la participación de la autoridad”.

"Si no se puede, está pospuesto, es decir nosotros queremos en primer lugar si hay alguna razón específica para poderle informar a los corredores, por un lado y por otro, definir si vamos a fijar una nueva fecha o quedará cancelado definitivamente, porque la verdad estar con una responsabilidad tan grande es un momento así tienes que tomar una decisión que sea sólida y que le dé certeza a la gente que ha confiado en el evento".

Mensaje a los participantes

Expresó que la organización ha trabajado arduamente durante meses como lo que han hecho cada año. "Decirles que hemos sido muy responsables en todo lo que hacemos y en todo lo que se decide y que nunca nos hemos ido por la libre, digamos lejos de la autoridad siempre hemos estado siguiendo los pasos que maneja la autoridad, entonces decirles que vamos a hacer lo mejor que convenga para todos y esperemos que las cosas se resuelvan correctamente y les vamos a estar informando en tiempo real de esto".

El sábado sí habrá evento de niños

Del evento que se realizará el próximo sábado con el Maratón Kids señaló que sí se realizará como estaba programado, al desarrollarse en el Estadio Xalapeño, “no hay problema alguno, pues no contará con el apoyo de Tránsito Estatal”.

Mensaje a las autoridades

Comentó que entiende que hay razones como la obstrucción a la circulación que es un problema, "sin embargo, también entendemos que el evento no obstruye todas las calles todo el tiempo, es decir el evento dura 6 horas, pero hay apertura escalonada de calles, no se mantienen todas las calles cerradas, por un lado y por otro que al final todas las ciudades más importantes del país y del mundo llevan a cabo maratones y les brindan todo el apoyo y Xalapa no puede dar un paso atrás en ese sentido, eso queremos nosotros es un evento que promueve el deporte que promueve la salud y que promueve la convivencia familiar, incluso de paso la derrama económica para esta ciudad con toda la gente que la visita", concluyó.

¿Cuántos atletas se habían inscrito en el Maratón de la Atenas Veracruzana 2024?

El Maratón de la Atenas Veracruzana tiene varios años de realizarse en la ciudad de Xalapa con participación de atletas de varias partes del Estado de Veracruz, incluso a nivel nacional, también se cuenta con participación de atletas extranjeros.

En esta versión ya estaban inscritos 2 mil 700 corredores provenientes de Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato Nuevo León, y a nivel internacional de Kenia, Colombia, Argentina, y el año pasado hubo visitantes de Alemania.

¿Qué opina sobre los deportistas que se pronuncian en redes sociales?

Luego de que se dio a conocer que el maratón queda cancelado, Sergio Vázquez les pidió a los deportistas que mantengan la calma.

"Vayamos por la vía civilizada de dialogar, yo entiendo que hay una desinformación, quiero pensar eso hacia quien tomó esa decisión que yo creo se puede aclarar, entonces no hay que ir por un tema diferente, nosotros no buscamos polemizar con eso, que haya una línea clara de decisión para que podamos tener una alternativa y se dé a conocer de manera puntual a los corredores”, concluyó.