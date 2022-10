¿Cuáles son las canciones típicas para pedir calaverita? No salgas de casa sin saberlas [Video]

A partir del 31 e octubre si te gusta celebrar la “Noche de brujas” puedes comenzar a pedir el tradicional “dulce o truco”, en México conocido como pedir “calaverita” en el cual los niños ya sea disfrazados o no, salen a las calles a pedir dulce en las casas, dicha tradición aseguran que viene de Estados Unidos, pero todo indica que viene de Reino Unido.

En México el pedir calaverita, dicen los historiadores, comenzó en la época de la Colonia cuando los niños salían a las calles, llevaban una calabaza con un vela por dentro y al llegar a las casas pedían su “calaverita” que eran los dulces de la época.

Cabe señalar que existe una historia en la que se cuenta que el origen del pedir calaverita en México comenzó con un niño macehual, que al quedar huérfano, comenzó a pedir comida o fruta para su ofrenda ya que no tenía dinero para ponerle una ofrenda dedicada a sus padres que habían fallecido.

¿Cuál es el origen del culto a los muertos?

Cabe señalar que el origen de honrar a los muertos como se realiza en Estados Unidos, el tradicional Halloween o la “noche de brujas” comenzó con los Celtas, aproximadamente en la llamada Edad de Hierro, aproximadamente hace 3 mil años, en estos pueblos se creía que los muertos regresaban a la tierra el 31 de octubre para adueñarse de los vivos.

Por tal motivo los pobladores optaron por la idea de disfrazarse con atuendo terríficos para espantar a las almas y con eso posiblemente los alejarán, además de impedir que fuera poseídos, la intención del disfraz era evitar que los muertos no llegarán a sus tierra ya que se creía que eran ellos los que provocaban las sequías.

¿Cuáles son las rimas o cantos para pedir calaveritas?

Ya que tienes una idea del origen de la noche de brujas y las calaveritas, no te podemos dejar sin saber cuáles son los cantos que puedes recitar a la hora de salir a la calle y pedir dulces, siempre hay que estar preparado, además, si tienes pequeños en casa es una gran opción para que salgas a caminar en familia.

Si vives en la Ciudad de México te puede aventar unas frases que te ayudarán a romper el hielo con las personas que te abren la puerta desde ¿coopera para mí calaverita?, ¿dulce o truco? o queremos muertos.









Pero si vives en Zacatecas ya cambia la manera de pedirlas, por ejemplo, puedes aplicar la frase “el muerto pide camote, si no le dan se le cae el bigote” o “la viuda pide ayuda para su pobre criatura”. En Puebla se recitan las frases “ya se va la calavera, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida” en casa de obtener dulces, pero si fallan en el intento el canto es “ya se va la calavera, muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada”, algo similar a la “rama” y las posadas.

Si no vives en la zona también puedes ocupar estas frases para pedir dulces en esta época “quiero paz, quiero amor, quiero dulces por favor”, “señora deme caramelos o la dejo sin pelos” y “la calavera quiere cenar, cinco de dulce, cinco de sal, si no nos la dan, puertas y ventanas nos la pagarán”, cabe mencionar que sólo son cantos y no es necesario cumplir con las amenazas.

¿Te animas a salir sólo, con amigos o en familia a cantar y pedir dulces?