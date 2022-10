Día de Muertos: ¿Qué lugares visitar para disfrutar las fiestas? Te damos opciones [Mapas]

Comienza la cuenta regresiva para los festejos del Día de Muertos, en Veracruz existen muchas opciones para que puedas disfrutar de esos días, desde visitar alguno de los Pueblos Mágicos con los que cuenta la entidad, desde exposición de altares, festivales gastronómicos, muestras de arte y cine, ¿dónde puedes pasar un Día de Muerto espectacular? Nosotros te ayudamos.

En muchas partes de Veracruz se comenzaron a realizar diversas actividades previo al Día de Muertos, con muestras de altares, desfiles de catrinas y expo ferias que buscan apoyar a los productores locales, con la intención de que los turistas puedan conocer las artesanías que se elaboran en la región.

Recuerda que desde que inicia el mes patrio, el año está prácticamente por terminar y no te puedes perder la temporada de tamales, pan de muerto y chocolate, si bien los puedes encontrar ya prácticamente todo el año, no podemos negar que es en Día de Muertos cuando el sabor de estos platillos cambia y pedimos a gritos que no se termine la época, porque un tamal siempre caerá bien al “corazón”.

Si tienes ganas de viajar, de salir de la rutina, comenzar una tradición en pareja o con tu familia, tenemos varias recomendaciones que te podrían servir para comenzar una nueva rutina, lo ciertos es que te va a hacer falta tiempo para conocer todo lo que ofrece Veracruz en los festejos del Día de Muerto.

¿Dónde puedo pasar un Día de Muertos espectacular?

Te podemos decir que Xalapa tiene una amplia cartelera, hablando de tamales, no te puedes perder la Feria del Tamal, pan y chocolate que se realizará el sábado 29 y domingo 30 de octubre en la explanada del Parque Juárez, una opción que se ofrecer primero para todos los comercios locales que quieran promover sus productos y segundo, para todos los que no podemos perdernos de un rico tamal con su chocolate y como postre un pan de muerto.









Pero no sólo se ofrece comida, en Xalapa existe una gran cartelera que inicio desde octubre y terminará los primeros días de Noviembre, por ejemplos, además de la Feria del Tamal, se tendrá un ciclo denominado Entre mitos y leyendas junto a un concurso de Catrinas que podrás visitar el viernes 28, sábado 29 y domingo 30; el grupo de teatro campesino comunitario te invita a la presentación en escena llamada “Macarios”.

¿Quieres saber dónde se van a realizar estas actividades? Te compartimos el siguiente link, o puedes visitar la cartelera completa aquí:









Coatepec









El municipio coatepecano presentó su calendario de actividades para que te pases un Día de Muertos inolvidable, el llamado Festival Catrinas se realizará del viernes 28 de octubre al martes 2 de noviembre, sin fin de actividades serán las que se llevarán a cabo en este pueblo mágico, todo inicia el viernes 28 de octubre a las 17:00 en la Casa de la Cultura con la “Casa Museo de Catrinas”, si quieres conocer toda la oferta que tiene Coatepec te compartimos su calendario









Xico









Otro de los Pueblos Mágicos de Veracruz que ofrece una gran cantidad de actividades recreativas por el Día de Muertos, es Xico, todo inicia el jueves 27 de octubre con el llamado “celebrando a la muerte a través de la vida”; podemos destacar la llamada “Ruta del brujo” caminata nocturna por el panteón municipal y los alrededores del municipio, obvio, acompañada de relatos macabros.

Sino conoces toda la oferta que tiene este municipio, no pierdas tiempo y checa el siguiente link o la publicación que te presentamos para que pueda planear tu viaje.









Tempoal









Es uno de los municipios donde se celebra el tradicional “Xantolo” que inicia el jueves 27 de octubre y termina miércoles 3 de noviembre, con un sinfín de actividades que van desde los bailes tradicionales hasta exposición de catrinas, si quieres formar parte de los festejos puedes darte una vuelta a la inauguración, que será el jueves 27 en punto de las 20:00 con el “encendido de arcos, presidencia, tarima y muerte monumental”, pero eso sólo es el principio, el resto de la cartelera aquí te la dejamos.









Naolinco









Para cerrar con algunas de las opciones que puedes recorrer para que tus festejos del Día de Muertos sean algo diferente este año, no puedes dejar escapar la tradicional “Cantada” ¿Qué es la cantada y porque se celebra en Día de Muertos? Es un festival que inicia el próximo viernes 28 de octubre en el Centro Histórico de este municipio, y son una serie de actividades con motivos del festejo del Día de Muertos. ¿Quieres conocer la cartelera? A continuación te la presentamos