¿Imaginas una pieza creada entre un panadero tradicional y una chef? ya la hacen en Coscomatepec

Coscomatepec, Ver.- La profesión y la experiencia se unen para crear sinergia y buscar juntar manos, conocimientos y tradición con una asociación de paraderos en este Pueblo Mágico, muchos crecieron entre masa, harina y hornos de leña, viendo a sus padres y abuelos hacer pan y hoy este producto es parte de la identidad del pueblo mágico. La Chef María y el experimentado maestro panadero Abraham Cortés Reyes unen su sazón y creatividad para darle al pan coscomatepecano un nuevo sentido.

Es casi imposible hablar de Coscomatepec sin pensar en el rico olor y sabor de su pan, un elemento característico que deja en alto este municipio pero no es solo por el horno de leña o el clima, es la experiencia, las recetas de los abuelos y la tradición que permanece viva en cada hogar de este lugar en donde casi todos tienen algún pariente o abuelo que hizo pan en algún momento.

Dos especialistas en la cocina preparan el pan más rico en Coscomatepec | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

María de 27 años es una joven originaria de Coscomatepec que estudió la carrera de Gastronomía con especialidad en repostería, cocina tradicional mexicana y cocina francesa, al concluir sus estudios instaló un restaurante en Orizaba sin embargo era en su ciudad natal donde ella quería dejar su granito de arena y ayudar a que esta gran cultural gastronómica brillara aún más, fue así que decidió unir fuerzas y apoyada por el maestro panadero Abraham Cortés Reyes se complementaron el uno al otro y comenzó esta historia de sabor.

Local ¡Tradición y sabor desde los años 60! Conoce el inicio de las famosas Nieves del Güero Güero

Don Abraham Cortés forma parte de un largo linaje de panaderos coscomatepecanos en donde su niñez fue amasar, cargar bultos de harina y jugar con las charolas que tenía que ayudar a acomodar en la panadería donde su abuelo y su padre hicieron patrimonio para los hijos, con una experiencia incomparable el maestro panadero ha aportado estos conocimientos al proyecto que Chef María comenzó a desarrollar.

Unir la experiencia con la creatividad y la profesionalización es trabajar en conjunto para que tanto las nuevas generaciones como las anteriores formen vínculos que mantengan la tradición siempre viva, “es la intención del proyecto comenzar a trabajar juntos, buscar a más personas que quieran sumarse y armar una asociación de panaderos coscomatepecanos”, expresó María del Socorro Sánchez Romero.

Algunos talleres de panadería que tienen muchos años en el pueblo mágico, pero al llegar nuevas empresas estos no los toman en cuenta debido a la edad o la manera tradicional de trabajar algo que ha afectado a quienes tienen las ganas, la experiencia pero no las herramientas quizá para hacer pan.

Abraham Cortés Reyes y la Chef María preparan el más rico pan en Coscomatepec | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

“Queremos compartir con otros panaderos, darles la oportunidad, porque muchas veces hay panaderos de antaño que hacen el pan de manera tradicional y las nuevas panaderías quieren las cosas a su manera y si no los haces a su manera no sirves y no es así; nosotros queremos rescatar la tradición y preservar la manera de hacer pan artesanal”, dijo don Abraham Cortés Reyes.

¿Cómo inició en la repostería?

Chef María es el proyecto personal que María del Socorro Sánchez Romero inició al regresar a su ciudad de origen, dando cursos, master class y enseñando a más personas a preparar postres y platillos con la facilidad de un chef es como se ha convertido una influencia de la cocina y la repostería, tal es el éxito que ha tenido este proyecto que algunas veces llegan clientes desde otros estados como Nuevo León, Puebla y demás lugares solo para conocer y comparar sus ricos postres.

Doble Vía Veracruz cuenta con tres de las ciudades más caras para vivir en México ¿cuáles son? [Mapas]

Fue gracias a la influencia de su abuela Ángela que su corazón la llevó por el camino de la cocina, hoy con sólo 27 años ya es referente de Coscomatepec y muchas personas la ubican como una profesional de la gastronomía que ha dejado muy en alto el nombre del municipio.

Comenta que cuenta con recetarios de 1928 y 1910 que eran de su abuela, “mucha gente me ha dicho que tengo el sazón de Angelita, mi abuelita que fue quien me inspiró para seguir sus pasos”, algo que para ella es su mayor orgullo y por lo que busca seguir creciendo y ayudando a más panaderos.

Pan de muerto con chispas de chocolate es elaborado en Coscomatepec | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Es un trabajo en familia en donde siempre apoyada de sus hermanas y su mamá la Chef María imagina, crea y nada la detiene para hacer más por la gastronomía de su amado pueblo mágico.

En esta época de día de muertos su especialidad son las hojaldres gourmet que son rellenas y tiene hasta 17 estilos diferentes que son las favoritas de chicos y grandes, con un trabajo de equipo en donde don Abraham hornea en los grandes hornos de leña las hojaldras que quedan listas para entonces sí pasar al departamento de embellecimiento y transformación de las manos de María quien diseña y crea nuevos estilos y sabores detalladamente seleccionados.

¿Cómo son las tradicionales hojaldras?

Tiene 17 estilos de hojaldras rellenas con cubierta gourmet, más las hojaldras tradicionales que son las hechas con el sazón propio de la panadería de manos del maestro Abraham Cortés hechas de naranja, Azahar o canela.

Entre las rellenas están las que son rellenas de nata montada, nutella, crema de chocolate, crema de café y cacahuate. Las rellenas gourmet son las que llevan cheesecake, fresas con natas montadas y nutella, las de kínder delice, de chocolate artesanal y la variedad de nuevo ingreso que son hojaldras de red velvet y de pan de chocolate.

La Chef María prepara el pan más rico en Coscomatepec | Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Vuelve a leer: Vencen productores de coco al amarillamiento letal; Tecolutla tiene plantas resistentes

Es en esta temporada de Día de Muertos cuando el pueblo Mágico de Coscomatepec se transforma y son sus artesanos y sus panaderos quienes hacen que cada rincón de este municipio sea un homenaje en vida para todos los que ya no están, las ofrendas, los altares y las calles del lugar huelen a pan, copal y cempasúchil.

Más de 11 toneladas de pan son las que esperan superar estas fechas en las que las hojaldras y los panes de muerto son los más solicitados, María comenta que van desde menudeo hasta mayoreo lo que la gente llega a pedir, porque es pan que se hace con amor, “si no lo haces con amor el pan no sale, debes hacerlo de buenas porque si no no tiene ese sabor, la receta secreta es amor, cariño y ganas”.