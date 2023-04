Tradición en hacer dulces de tamarindo: Yolanda y Rosa los preparan

Desde hace más de 40 años, doña Yolanda Jiménez Jácome, aprendió a elaborar dulces de tamarindo, a ejemplo de su suegra, e inició con la venta de todo tipo de productos a orilla de carretera a la altura de la localidad de Tamarindo en el municipio de Puente Nacional.

A sus 71 años vende además de tamarindos, toritos, miel, vainilla, café, guanábana, mango y frutas de temporada para los turistas. La familia creció y ahora sus tres hijos también elaboran dulces de tamarindo, de chile y azúcar y de ello han logrado sacar adelante a los suyos.

Te puede interesar: No pierde la esperanza: don Ismael camina 8 horas diarias para vender muebles

“Cuidando y no desbaratando se hace”, dice orgullosa Yolanda pues es de esto de donde ha logrado sostener a sus hijos y a su vez a sus nietos quienes también crecen en el negocio. La elaboración del tamarindo no es de todos los días, depende de la demanda y su realización no es tan sencilla como pareciera.

Con el tamarindo se puede hacer un agua refrescante | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

¿Cómo se hace el dulce de tamarindo?

Local En Xalapa puedes probar un rico café turco sobre arena, ¿lo conoces?

“Cuesta porque hay que batir el tamarindo con azúcar o con el chile, como sea y luego hacer la bolita y hacerla apretada porque si no, a la hora de envasar se desbarata. Si usted la siente está durita. Esto dura bastante, no se echa a perder, al contrario, con el calor, el azúcar la consume la misma humedad del tamarindo, pero no pasa nada, se conserva”.

Una bolsita cuesta 35 pesos porque todos los insumos subieron, principalmente el azúcar y el tamarindo. “El tamarindo ahorita en diciembre lo compramos en 50 y 60 pesos el kilo porque se nos había terminado y así lo tuvimos que comprar para hacer las bolitas y por eso también hay que darlo carito para sacar el dinero, hay que comprar la bolsa, el hilo, el chile, el azúcar, todo eso hay que irlo metiendo en cuenta y si busca uno a alguien que nos venga ayudar hay que pagar”.

Antes de que todos los precios se elevaran, la bolsita con dulces de tamarindo podría costar entre 12 y 15 pesos, pero subió en más del doble.

Los turistas son sus principales clientes, porque pasan por allí quienes van o regresan de la playa originarios de varios estados de la República e incluso de otros países a quienes han aprendido a interpretar para poderles vender.

Han pasado de otros estados y se van contentos, nada más que a veces no entiendo lo que dicen, pero nos van señalando lo que quieren y pues ya

Rosa Isela es hija de Yolanda y tiene ya su propio negocio con sus hijos: “Cocos fríos Rosita” donde también vende tamarindos con azúcar, con chile, en cáscara o natural, pero además vainilla, miel, toritos y frutas de temporada.

Yolanda Jiménez Jácome, comerciante | Foto: René Corrales

“Nosotros hacemos todos los dulces de tamarindo, cocadas, algunos toritos que son naturales como el de guanábana, el de maracuyá o nanche. Yo tengo como 20 años vendiendo y mi mamá debe tener como 50 años, aquí somos pura familia, es un negocio familiar, de generación en generación, de ahí serán mis hijos porque siempre han estado aquí y ya saben cómo es todo esto”.

Vuelve a leer: Xico es irresistible: turistas nacionales arriban al Pueblo Mágico

Las temporadas vacacionales de Semana Santa y la temporada de mango en los meses mayo y junio, son las temporadas más importantes para ellos porque la gente lo busca y aprovecha para llevarse algún otro producto. Los turistas llegan de todos lados, incluso recuerda que atendió recientemente a unos Chinos, pero la mayoría son de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

“A veces con uno que medio hable español cuando son extranjeros, con él se dirige uno y cuando son de Estados Unidos ahí ya tiene uno una leve idea y si no le hace uno al cuento. A mí me gusta mucho esto, es un negocio de años y ya está uno acostumbrado a esta manera de vivir”, dice.