Evita un golpe de calor en tu mascota: lista de recomendaciones para su cuidado

Activistas por los derechos de los animales llamaron a la ciudadanía a cuidar a sus animales ante las altas temperaturas y pidieron a las autoridades municipales reforzar las campañas de vacunación antirrábica al asegurar que es un tema que se ha descuidado.

Lourdes Jiménez Mora, coordinadora del proyecto Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA), dijo que en temporada de calor es muy importante el cuidado que se tiene con los animales de compañía, y vigilar siempre que tengan agua limpia disponible las 24 horas para ellos.

Explicó que es fundamental que no estén expuestos al sol directamente ya que, igual que a nosotros, el sol les hace mucho daño sobre todo en ciertos horarios. Además recordó que con ellos es más complicado que nos demos cuenta de lo que están pasando, ya que no van o a mostrar los mismos signos de cansancio que nosotros mostramos. “Entonces sí necesitamos vigilar mucho que ellos no estén expuestos directo al sol, tratar de no sacarlos a caminar en horarios donde el sol es muy fuerte”.

Entre las consecuencias, dijo la especialista, es que se quemen sus patas o que tengan golpes de calor, por lo que lo ideal es buscar horarios para hacer ejercicio con ellos en las tardes cuando el sol ya no es tan agresivo.

“Tenerlos en lugares frescos, tener agua disponible, pero creo que como siempre lo más importante es recordar que son parte de la familia y que no pueden estar todo el tiempo en un lugar donde estén a la intemperie”.

Por otra parte, explicó que, si bien se recomienda ponerles a los animales en situación de calle, agua, no es muy bueno, se debe tener mucho cuidado y estar cambiando constantemente esa agua, porque podría provocar una infección entre los animales.

“Podemos provocar infecciones de un animal a otro, podemos tener un exceso de mosquitos porque luego dejan el agua ahí y recordemos que este tipo de animales no nada más se hacen en agua pantanosa, sino en agua limpia”.

Durante 20223 aumentaron hasta 80% los golpes de calor en mascotas | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

De esa forma reiteró su llamado a la población y a las autoridades para reforzar las campañas de vacunación antirrábica. “He estado haciendo un ligero sondeo por algunos de los puestos de vacunación y la vacunación es muy poca. No estamos teniendo un alcance importante en cuanto a la vacunación contra la rabia, se ha hablado tanto, se ha dicho tanto que no hay rabia en el país y en el estado, que estamos descuidando y estamos bajando la guardia”.

De ahí que insistiera en que es importante que la gente exija que la autoridad tenga disponibles las vacunas y que cuando estén disponibles se acuda a la vacunación.

“Ojalá y pudiéramos también hablar un poco de esto, es muy muy muy importante que la vacuna contra la rabia llegue a la gran mayoría de los animales, que no lo dejemos pasar”.

Recomiendan pasearlos o dejarlos salir cuando la temperatura haya disminuido | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Qué recomiendan las autoridades?

Por su parte, las autoridades locales de Salud Animal han emitido algunas recomendaciones a la población ante una ola de calor y para prevenir un golpe de calor en animales de compañía.

Para evitar un golpe de calor en caninos o felinos, señalan, es necesario mantenerlos en un lugar fresco y ventilado, hidratarlos con agua fresca y limpia, no recortar demasiado su pelo, pues funciona como protector solar.

Además, pasearlos o dejarlos salir cuando la temperatura haya disminuido y ante cualquier síntoma acudir a tu médico veterinario.

¿Cuáles son algunos síntomas de golpe de calor en mascotas?

Asimismo, sugieren vigilar si tu canino o felino presenta los siguientes síntomas: convulsiones, diarrea, vómito, jadeo intenso, piel roja, caliente y seca, respiración y frecuencia cardíaca acelerada, debilidad o mareos, deshidratación.

Recomiendan no usar agua muy fría para bajar su temperatura, refrescarlos mojando una compresa y colocándola en su cabeza y en su abdomen | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Ante ello recomiendan no usar agua muy fría para bajar su temperatura, refrescarlos mojando una compresa y colocándola en su cabeza y en su abdomen, darle a beber agua poco a poco, protegerlo del sol en un lugar fresco y con sombra.

Ante un aumento en la temperatura ambiental tu felino puede jadear intensamente, volverse inactivo y lamer su pelaje para regular su temperatura.

“Recuerda, un golpe de calor puede tener consecuencias fatales, para prevenirlo es necesario darles acceso a lugares frescos, coloca su cama y o juguetes en el jardín en la zona más ventilada y con sombra para alentarlo a permanecer en lugares que lo protejan de los rayos del sol”, añaden.

Ante un aumento en la temperatura ambiental tu felino puede jadear intensamente | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Asimismo, hidratarlos, proveer un suministro permanente de agua pues los gatos beben más agua de lo habitual para refrescarse y nunca dejarlos dentro del auto.

“Las temperaturas dentro del auto pueden aumentar rápidamente dejando a los felinos indefensos ante esta situación, mantenerlos en buena condición física, los gatos con sobrepeso o enfermos tienen mayor dificultad para regular su temperatura corporal”, explican.