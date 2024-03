Veracruz pierde diversidad biológica, ¿qué lo causa? Antropóloga explica

El desconocimiento y falta de conciencia ambiental son problemas que ocasionan un mayor deterioro a la diversidad biológica en la entidad, explica la antropóloga Nelly Del Ángel Flores, quien participó en el Diálogos sobre el Patrimonio Biocultural, organiza en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Qué es la biocultura?

En el salón Blanco de la Unidad de Humanidades, la antropóloga que pertenece al pueblo tének, de la comunidad San Francisco, en el municipio de Chontla, detalló que la biocultura es la diversidad biológica creada culturalmente, es decir, por los pueblos. “La naturaleza existe por la relación con las sociedades humanas”.

Ahora, con los efectos del cambio climático se le da fuerza a la biocultura, “porque todos sufrimos por esas variaciones en la humanidad, pero no toda la humanidad ha hecho ese daño, son algunos pueblos con su manera de interactuar con la naturaleza quienes han generado esta situación”.

Doble Vía ¿No podrás salir en Semana Santa? Visita 8 paisajes naturales desde casa, te contamos

Remarca que tras 300 años de industrialización de la sociedad se ha afectado a la naturaleza. “La realidad es que hay algunos pueblos que dañan sus recursos y otros que los cuidan”.

La biocultura, subraya, pone el énfasis en los pueblos que han protegido su entorno, que generalmente son los pueblos indígenas en México y otras naciones del mundo.

Subraya que hay pueblos que desarrollaron maneras de convivir con su entorno de forma que puedan sobrevivir con ellos. “No significa que estemos romantizando y que no creamos que hay pueblos que no destruyen, que no utilizan y no explotan, claro que lo hacen pero sí lo hacen en menor grado de afectación, porque viven y conviven con su entorno”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

En cambio, dijo, en ciudades como Xalapa no se sabe mucho sobre los recursos naturales e incluso, hay quienes creen que el agua viene de la llave, mientras que en las partes altas de las montañas sí saben en dónde nace.

Destacan la necesidad de hablar del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades equiparables | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

“Ellos saben que si se deforesta se les afecta. Pero en las ciudades somos inconscientes y desconocemos de dónde provienen los recursos. Ahora estamos sufriendo por el estiaje y le echamos la culpa a Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) cuando el problema es el daño que le hacemos al entorno”.

Concepto nuevo

El profesor e investigador emérito del (INAH) Eckart Boege Schmidt destacó la necesidad de hablar del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Resalta que los maíces nativos se estaban contaminando en los centros de origen | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Al participar de los diálogos señaló que se debe desarrollar el concepto de patrimonio biocultural y su importancia para México y el mundo, expone que es un concepto nuevo al tener solo 20 años y se creó en una crisis creada cuando empezaron a entrar a México los transgénicos.

Señala que en ciudades como Xalapa no se sabe mucho sobre los recursos naturales | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Resalta que los maíces nativos se estaban contaminando en los centros de origen. “El objetivo es proteger los territorios de vida, el patrimonio natural que son bioculturales porque la biodiversidad de muchas regiones se desarrolla en coevolución genética, por lo que hay una diversidad impresionante de variedades de especies generadas por los pueblos indígenas de México serían las alternativas para enfrentar el cambio climático”.

Puedes ver más contenido en nuestro canal de YouTube ↓