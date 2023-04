Si sales de vacaciones, no molestes a las tortugas: Fundación Yépez

La Fundación Yepez exhortó a los vacacionistas que disfrutan de las playas en estas vacaciones de Semana Santa a respetar la presencia de tortugas marinas para procurar su ciclo de reproducción.

Además, recomendó pedir la intervención de la Profepa en caso de detectar tortugas marinas o nidos de esas especies en peligro de extinción con tal de que se les brinde la protección necesaria.

Te puede interesar: ¡A sus 69 años! Ecologista Universal inicia trayecto a Laguna Verde

El personal del campamento tortuguero de la fundación Yepez, con sede en El Raudal, del municipio de Nautla, se encuentra de guardia permanente para apoyar y rescatar tortugas marinas en situación de riesgo.

Local Envenenamiento masivo en Xico: perros, tlacuaches y hasta gallinas son afectadas

También, a través de redes sociales, recomendó a los vacacionistas no meter vehículos a zona de playa, no dejar basura, no molestar a las tortugas y no intervenir en su ciclo de reproducción.

Las tortugas marinas son especies protegidas por estar en peligro de extinción, lo que hace necesario respetarlas, cuidarlas y protegerlas de cualquier situación que puedan ponerlas en riesgo.

En caso de ver una tortuga marina, lo mejor es guardar silencio, mantenerse a una distancia de aproximadamente 15 metros, no ponerse frente a ella, no tocarla, permitir que cumpla con su ciclo de anidación y dejarla libremente para que pueda regresar al océano, de acuerdo con la fundación Yepez.

Además, los nidos deben ser respetados para permitir el nacimiento de nuevos quelonios y con ello preservar su especie.

Vuelve a leer: Muere "Parque", la mascota de Actopan; lo despidieron con un funeral y porras

La vigilancia y cuidado de tortugas marinas es una labor que realizan de manera permanente los diversos campamentos tortugueros, sin embargo, si se cuenta con el apoyo ciudadano, en este caso de los turistas, se podrá garantizar su existencia, de acuerdo con la fundación Yepez.