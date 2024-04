¡Se acaba el tiempo! Veracruz tendría al 2050, 40% más de demanda de agua que suministro

Investigadores integrantes de la agrupación Rebelión Científica México, alertaron que antes del 2050 en Veracruz, y a nivel nacional, habrá un 40 por ciento más demanda de agua que suministro.

En conferencia de prensa llamada “La Sequía es por saqueo”, la investigadora del Inecol Ornela de Gasperín Quintero, integrante de ese movimiento apartidista principalmente de personas científicas y académicas con presencia en más de 30 países que luchan contra la “catástrofe climática y en favor de la justicia climática y social”, dijo que Veracruz está bastante afectado y que el diagnóstico es parecido al del país.

¿Por qué se verá afectado el suministro de agua en Veracruz?

"Se trata principalmente de una diferencia en las prioridades que le damos al uso del agua. Mucha del agua que usamos la utilizamos para cultivos que no son sustentables, para actividades económicas que no son sustentables y que no benefician a la mayoría de la población. Necesitamos cambiar esto", dijo.

Por ello, dijeron que es necesario garantizar que la gente tenga acceso al agua en su casa y después decidir de manera democrática y colectiva qué se hace con el agua que sobra.

"Esta es una gráfica del consenso científico firmado por más de mil científicos y científicas en el mundo. Si seguimos en esta trayectoria, el territorio mexicano tendrá 40 por ciento más demanda de agua que suministro. Y ese también va a ser el caso para Veracruz".

Subrayó que debe quedar claro que no es un problema de suministro, "está la Nestlé y la Coca-Cola que tienen agua, todo lo que necesitan, es un problema de distribución".

Por ello consideraron que se debe limitar cuánta agua está yéndose al sector empresarial y al sector minero. Además de que también hay una injusticia social dado que las colonias más pobres son las que menos suministro de agua tienen y son las que menos han contribuido a la catástrofe climática. "Ahora, el estrés hídrico viene por el calentamiento global. El calentamiento global lo está generando una élite".

Ornela de Gasperín Quintero y Santiago Herce Castañón subrayaron que debe quedar claro que no es un problema de suministro | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Por su parte, Santiago Herce Castañón, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que solo el 15% del agua en el país se dedica al uso humano, y además está muy mal distribuida esa agua dentro del uso doméstico.

"Le damos prioridad a otros usos como el agrícola, que principalmente se va para producción de productos para ganadería o para exportación, y ni siquiera se va para la soberanía alimentaria del país. Entonces esto lo tenemos que voltear, tenemos que garantizar que la gente tenga acceso al agua, y el agua que sobre a lo mejor la podemos usar para otros usos".

Agregó que la población ni siquiera sabe que el 76 por ciento del agua se va para empresas principalmente agrícolas.

Refirió que se trata de un problema complejo pues existen presiones internacionales que permiten que incluso gobiernos que quisieran ponerse del lado de la gente estén imposibilitados de hacerlo.

"Existen políticas públicas que se pueden impulsar, y son muy importantes que se hagan, pero el verdadero cambio tiene que venir con organización desde abajo, desde la gente, demandar nuestra capacidad de organizarnos democráticamente como sociedad, las distintas comunidades y exigir lo que queremos".

Sostuvo que la ciudadanía debe entender que hay empresas que están activamente actuando en contra de los intereses de la vida y de la humanidad, "y nosotros tenemos que hacer boicots y protestas en contra de estos sectores económicos".