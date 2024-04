Venta de bolsas de plástico en tiendas, ¿reduce o no la contaminación? Expertos aclaran

En Xalapa se sigue incumpliendo con la prohibición de plásticos de un solo uso lo que ha generado, entre otras cosas, un incremento en el volumen de residuos que se recolectan diariamente.

De acuerdo con Juan Carlos Olivo Escudero, Investigador por México del Conacyt en el CIESAS Golfo, es necesario que la población tome conciencia del problema. Y es que, este aumento en el consumo se ha reflejado en un aumento de hasta 35 toneladas más de residuos sólidos que recogen diariamente en Xalapa, según datos del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa.

Al respecto, la presidente de delegación Xalapa de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en voz de su presidente Miguel Hernández Díaz se pronunció a favor de que los empresarios hagan un cambio de mentalidad y apuesten por el cuidado del medio ambiente ofreciendo otro tipo de productos que contaminen menos.

Piden regulaciones para plásticos de un solo uso

Juan Carlos Olivo Escudero, Investigador por México del Conacyt en el CIESAS Golfo dijo el uso de estos plásticos está enmarcado en el impulso de una economía de la conveniencia pues cada vez el mercado busca hacerte “la vida más fácil” y por lo que es necesario que haya regulaciones para desincentivar esto. Una de estas es que ahora, en algunos establecimientos se cobren las bolsas.

"Sí hay un poco avance en que el artefacto de un solo uso, llamémoslo desechable, la bolsita, el popote, el plato genera un costo, se está avanzando en la dirección correcta, porque si lo venden hay gente que lo piensa porque va a pegar en el bolsillo".

Recordó que fue en 2019 que se intentó poner en marcha la prohibición de los plásticos de un solo uso en Xalapa, pero con la pandemia por Covid-19 esta medida se pospuso y ya no se retomó.

Detalló que en agosto de 2020 entraría en vigor el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable para quien hiciera uso de plásticos de un solo uso, pero el cabildo xalapeño aprobó aplazar las sanciones por seis meses y a la fecha sigue sin cumplirse en varios establecimientos.

Lo anterior porque en mayo de 2018 Veracruz aprobó una reforma de la ley para reducir el uso de plásticos y popotes en favor de alternativas más amigables con el medio ambiente y Xalapa fue el primer municipio en tomar medidas.

El uso de estos plásticos está enmarcado en el impulso de una economía de la conveniencia pues cada vez el mercado busca hacerte "la vida más fácil"

“A raíz de que pasa o inicia la pandemia del Covid-19, todas las políticas que pretendían desincentivar el uso de plásticos de un solo uso se pararon, porque obviamente había una prioridad que atender (…) en teoría, después de que se termina la pandemia se tendrían que haber retomado, sobre todo porque es una problemática”.

Y es que reveló que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) reporta que México tiene una producción per cápita de plásticos de 59 kilos al año, pero el consumo es de 66 kilos por habitante al año; además datos de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) señalan que hasta el 58% de los residuos plásticos se manejan mal.

Reconoció también que hay presiones de las grandes corporaciones y de una industria del plástico, por impedir que esto se vaya atendiendo porque en México, representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto.

México tiene una producción per cápita de plásticos de 59 kilos al año, pero el consumo es de 66 kilos por habitante al año

“Imagínate los intereses que se tocan cuando intentas regular esto. Ahora, si vinculas gobiernos o gobernantes que tienen compromisos con la industria del plástico, con la industria de alimentación, refresqueros, pues eso todavía se manifiesta más”.

Sin embargo, consideró que el hecho de que ahora haya negocios que vendan las bolsas de plástico es una forma de desincentivar su uso pues ya significa un gasto, aunque hace falta tomar conciencia de ello.

“Está también documentado a nivel mundial que para implementar o para resistirnos a estos impulsos del mercado, de la industria de inundarnos en plástico, tiene que partir de base hacia arriba, que los ciudadanos estén conscientes de que eso genera un problema y, en consecuencia, los niveles de gobierno o de actuación inmediato superiores vayan tomando decisiones en ese sentido. Entonces, primero hay que convencer a la sociedad, si no tenemos ese convencimiento, va a ser muy difícil”.

Por ello, opinó que es una buena medida que se prohíba que se regalen los plásticos de un solo uso, pero además sería necesario tasar con un impuesto cualquier bien o producto que tenga este tipo de plásticos.

“Y ahí viene en consecuencia, por ejemplo, lo que te digo de los intereses de las grandes corporaciones (…) el estado de Oaxaca hizo una ley en ese sentido de que no fueran desechables los envases y ahí estaban encima las grandes corporaciones con amparos que ahora son resoluciones firmes a favor de las refresqueras, de la industria alimentaria y de las embotelladoras, imagínate de qué tamaño estamos hablando los intereses que estamos tocando”.

De ahí que considerara entonces que son muy “tibias” las políticas cuando deberían ser más fuertes “y debemos estar conscientes de que al ser más fuertes vamos a tocar intereses de este tipo de la industria de la alimentación”.

El hecho de que ahora haya negocios que vendan las bolsas de plástico es una forma de desincentivar su uso pues ya significa un gasto

En Xalapa ya suman hasta 440 toneladas diarias

En la capital del estado ha crecido el número de toneladas de residuos sólidos que recogen diariamente, dijo el Secretario General del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús.

Señaló que llegan a recolectar hasta 35 toneladas diarias más, por lo que, si anteriormente eran 390 o 400 toneladas, actualmente llegan a ser hasta 440 porque el uso de plásticos de un solo uso que aumentó con la pandemia del Covid-19 ya no disminuyó.

"Sí ha aumentado el porcentaje y estamos hablando de aproximadamente 35 toneladas de desechos sólidos diariamente. Sí, ha aumentado y pues sí, como dice, se va viendo por ahí en algunos lugares montoneras de basura".

Reconoció que con la emergencia sanitaria se empezó a usar mucho unicel, después disminuyó un poco, pero ahora volvió a dispararse.

“Se ha disparado en todos los aspectos. Les decíamos, en pandemia se había habido un movimiento en donde prácticamente en el centro histórico había minorado mucho los desechos sólidos y a las colonias de la periferia había aumentado porque hubo mucho el tema de la venta en unicel, todos los desechables. Pero creo que llegó para quedarse. Y mucha gente ahora ven que mucho se maneja el unicel, que todo lo de comida, cuánta cosa. Ahora esos temas de paquetería ya ni se diga, pero yo creo que eso ha sido un factor que ha disparado por ahí el tema”.

Ante esto, consideró que a la autoridad se le olvidó la prohibición que se aprobó en la administración municipal pasada y ya no se cuida.

En la capital del estado ha crecido el número de toneladas de residuos sólidos que recogen diariamente

“Yo creo que no se ha apretado el tema en ese aspecto porque pues, como que siguió con calma el tema, y pues digo, por su casa, yo voy y me dicen, no, ya no doy bolsa, pero me la vende (…) si ya es un reglamento pues no tienes tampoco por qué vendérmela, la idea es que llevemos bolsas que se reciclen para ir por el mandado y todo eso”.

¿Qué dicen los empresarios?

Aun cuando se trata de una medida que les traería pérdidas, el presidente de Canacintra Xalapa Miguel Hernández Díaz dijo que hay grandes y pequeñas empresas que han respetado esa ley y que cada vez deberían ser más quienes se sumen.

“En algunos establecimientos, sobre todo grandes establecimientos, lo llevaron en acción. Por ejemplo, Walmart ya no te da precisamente las bolsas de plástico, pero incluso algunas tiendas de conveniencia, algunas tiendas de esquina también lo acataron; sin embargo, no todos”.

Consideró que es una medida a la que deben incorporarse todos porque en cualquier país donde se tenga una conciencia ambiental se prohíben las bolsas y se dan opciones para usar las de tela o que se pueden reutilizar.

Reconoció que con la emergencia sanitaria se empezó a usar mucho unicel, después disminuyó un poco, pero ahora volvió a dispararse

“Hay unos establecimientos aquí en Xalapa que te cobran aparte la bolsa, no debería de existir esa opción, de ‘te cobro dos pesos o tres pesos más para que yo te dé la bolsa’. Al contrario, debería estar totalmente prohibida, que cada una de las personas, de los consumidores llevara su bolsa propia. También los uniceles, estoy totalmente en desacuerdo que se siga promoviendo el uso del unicel y no solamente en las empresas chicas, como son los casos de los restaurantes pequeños, las fondas sino también las empresas grandes”.

En ese sentido dijo que incluso los empresarios deben cambiar de mentalidad y apostar por el cuidado del medio ambiente ofreciendo otro tipo de productos que contaminen menos.

“La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, por supuesto que tiene industrias de plástico, hay empresarios a nivel nacional que pertenecen a las cámaras, pero sí tenemos que hacer ese cambio, aunque algunos de nuestros afiliados o algunos de los empresarios no tengan el beneficio, al contrario sean perjudicados, ellos también tienen que cambiar a otra industria, tienen que cambiar su negocio o empezar a utilizar o producir alternativas como por ejemplo estos, ya no son plásticos, son contenedores biodegradables que en dos o tres meses ya se están degradando completamente, pero no el unicel”.