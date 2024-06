¡Ayuda para animalitos! Piden colaboración para colocar bebederos en el Cerro de Macuiltépetl

Para ayudar a resistir a las aves y fauna silvestre que habitan en el Cerro de Macuiltépetl la actual ola de calor, un grupo de mujeres, caminadoras, corredoras, activistas y vecinas del sitio solicitan que se colabore con la instalación de bebederos que les permitan tomar el líquido que necesitan.

No obstante, aunque ha llovido en los últimos tres días en esta ciudad, no ha caído la suficiente agua para una adecuada hidratación de las aves y fauna silvestre de este lugar, explica Margarita Arellano Hernández, presidenta de la asociación Mujer soy la voz de Veracruz.

Expone que la situación es cada día más preocupante debido a que hasta el momento la lluvia no ha alcanzado para llenar los bebederos colocados en el cerro. “Se mantendrán los recipientes hasta que llueva más y ya en ese momento se retirarán para lavarlos y volverlos a colocar cuando se requiera”, dijo.

Indica que la sequía ha impactado tanto a la fauna silvestre como a los arbustos de este pulmón verde de la capital.

¿Cómo deben ser los bebederos para no dañar a la fauna?

Comenta que desde hace semanas trabajan para instalar bebederos adecuados para que aves, ardillas, tlacuaches y colibríes puedan tomar agua limpia. Exhortan a quienes quieran apoyar a colocar recipientes adecuados, no latas o utensilios de unicel que además de contaminar, podrían lastimar a los animalitos.

Dijo que este trabajo que realizaron de instalar los bebederos en el Cerro de Macuiltépetl lo hicieron respetando los protocolos ambientales del sitio; “nos preocupó mucho ver que los animalitos se mueren por falta de hidratación. Unos corredores hallaron una chachalaca tirada y tras darle agua para reanimarla pudieron recuperarla y eso nos inspiró”.

Desde hace semanas trabajan para instalar bebederos adecuados para que aves, ardillas, tlacuaches y colibríes puedan tomar agua limpia

Agregan que no solo los humanos resienten la falta de agua también los animales que habitan en los parques de la ciudad, “por lo que invitamos a los xalapeños a apoyar con la instalación de bebederos con utensilios, no latas, o utensilios que hayan sido de conservas de chiles u otros alimentos, tampoco de unicel porque contamina. Hay que reciclar, lavar y transformar. Así se elabora un utensilio adecuado para que las especies puedan tomar agua sin lastimarse”, dijo.

Este trabajo que realizaron de instalar los bebederos en el Cerro de Macuiltépetl lo hicieron respetando los protocolos ambientales del sitio

Urgió a poner lo mejor de nosotros para evitar que los animales se mueran por falta de agua en las áreas verdes. “No podemos dejar que mueran tlacuaches, chachalacas y ardillas, por eso hay que hacer algo para ayudar a las especies en peligro”.

Por su parte, la bióloga Elena Tejeda Hernández, quien colabora con el grupo de corredores y vecinos, además de la fundación Manos Unidas, precisa que el Cerro de Macuiltépetl es un pulmón importante pero en este momento está decayendo porque hay árboles que se secan por la falta de lluvias, pero también porque hay algunos depredadores que se llevan las plantas nativas del lugar.

Ellas exhortaron a quienes viven cerca de parques o áreas a instalar un bebedero

Preocupa que con el cambio climático haya daños a las zonas verdes, “por eso creemos que debemos actuar localmente, podemos ayudar. Aunque haya más situaciones ambientales negativas se puede ayudar con pequeñas acciones como es instalar bebederos, así se minimizan algunos impactos”.

Bebederos en el Cerro de Macuiltépetl

Trabajar en favor de los lugares emblemáticos de Xalapa, como el Cerro de Macuiltépetl, es un trabajo para los xalapeños, “nosotros trabajamos unidas para construir unas bancas con troncos de arbustos que tiraron porque se secaron, todos debemos poner nuestro granito de arena para ayudar en esta sequía”.

Las activistas, coincidieron en señalar que otro problema que se vive en el lugar es que se meten numerosos gatos de las viviendas aledañas y se comen a las ardillas, entre otros animalitos. Depredan la fauna del cerro.

Son parte del grupo de activistas María Paz Nieves Sánchez, de la organización Manos Unidas Veracruzanas y Rosa Cecilia Cruz Ruiz, entre otras.

Ellas exhortaron a quienes viven cerca de parques o áreas a instalar un bebedero, siempre y cuando sea elaborado con un envase reciclado, debidamente lavado y cortado de forma que no lastime a los animalitos, “recomendamos que no se debe colocar expuesto al sol, sino colocarlo en la sombra, cambiarle el agua cada tres días para que no se contamine y los enferme”, concluyeron.