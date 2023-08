¿Por qué los Tiburones están cada vez más cerca de las costas? Lo que sabemos [Video]

El mundo entero cambió su percepción de los tiburones gracias a Steven Spielberg y su clásico del cine “Jaws” (Tiburón), en ese momento muchas personas dejaron de meterse al mar a nadar por miedo a ser atacados por un tiburón, algo que los científicos en muchas ocasiones han desmentido, pero es un tabú que ha llegado para quedarse.

Ahora, ¿qué harías si te decimos que un estudio muestra que los tiburones se han acercado más a las zonas costeras? Parte de la razón por lo que te invitaban a no tener miedo de meterte al mar a nada era que los tiburones no llegaban hasta la costa, pero según científicos de la Universidad de Miami esto ya no es tan cierto.

Primero que nada, la idea no es que entres en pánico y ya no te quieras meter a nadar al mar, simplemente es un estudio que muestra que el comportamiento de éstos peces y nos enseña cómo ha cambiado, ya que aseguran una de las razones por las cuales los tiburones se acercan más a la costa es porque se están acostumbrando a los humanos.

Existes muchas especias terrestres que se han ido adaptando a las personas, recuerdas que somos nosotros los que hemos invadido su hábitat, pero muchos de ellos se han adaptado, por ejemplo, desde gorriones, mapaches hasta coyotes lo toman como ecosistemas nuevos y buscan aprender a vivir en ellos, es más, han llegado a cambiar sus dietas.

Por qué los tiburones se han acercado más a las costas

Cabe señalar que los animales que te mencionamos pertenecen a dos grupos, los de tierra y los de aire, pero de acuerdo a los investigadores no hay mucha información relacionada con la fauna marina, pero es importante destacar que el crecimiento de la zonas urbanas en las que se ha tocado a las zonas costeras y eso posiblemente ha cambiado el comportamiento de los peces.

El reporte lo dieron a conocer los investigadores de la escuela Rosentiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, la posible conclusión, recuerda que en muchos estudios los resultados no son para siempre, pero en éste se llegó a analizar que los escualos podría estar acostumbrándose a “relacionarse” con las personas.

Tiburones más cerca de la costa, en qué se basó el estudio

De acuerdo a los científicos, se dieron cuenta de ésta situación gracias a un experimento en el que siguieron el comportamiento de tres especies de tiburones, el toro, nodriza y martillo, que se encuentran en la costa cercana a Miami, la idea es que los escualos evitaran llegar a la zona cercana a la ciudad, pero la sorpresa llegó cuando ocurrió justo lo contrario.









Neil Hammerschlag que es el director del Programa de Investigación y Conservación de la Universidad de Miami compartió que ahora los tiburones, que fueron estudiados, ya no se alejaban con los sonidos y las luces de la ciudad, lo que cuál les hace pensar que se comportan igual que los animales terrestres, atraídos en ocasiones por la actividad pesquera.

Tiburones en la costa: malas noticias para los humanos y para los escualos

Que los tiburones pierdan el temor de acercarse a las costas es malo para ellos y para nosotros de acuerdo al estudio titulado en inglés “Urban Sharks, Residency patterns of marine top predators in relation to a coastal metropolis” en el cual nos muestran que los escualos al estar mucho tiempo a las playas, se exponen a los contaminantes y a la pesca.

En el caso de las personas, el estar en contacto mes frecuente con los tiburones, se corre el riesgo de accidentes o ataques, pero insistimos que al momento siguen siendo teorías, que todavía faltan por comprobar.