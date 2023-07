¿Has visto a la zorra gris en Xalapa? Llaman a protegerla y no molestarla

Debido a que es época de reproducción y ante la escasez de agua por la falta de lluvia, la “zorra gris” (Urocyon cinereoargenteus) se ha observado en la zona del Jardín Botánico durante el día cuando su principal actividad se da por las noches, por lo que recomiendan que, si alguien tiene la “fortuna” de encontrarlas, no las moleste.

El gerente de Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” del Instituto de Ecología, Orlik Gómez García, explicó que esta especie de mamífero carnívoro se tiene en la zona de Xalapa desde hace muchos años y aunque sus poblaciones se han mantenido, es necesario seguir trabajando en su cuidado y conservación.

¿Son peligrosas las zorras grises?

Aclaró que, aunque no son peligrosas se recomienda a la población dejarlas libres, pues son animales silvestres que no están en contacto ni tienen la costumbre de estarlo con los humanos por lo que también se pide no alimentarlas dado que poco a poco pueden ir perdiendo el miedo a los humanos y el alimento puede hacer que se acerquen perros y gatos ferales que además de tener una interacción directa puede provocar transmisión de enfermedades.

“La zorra gris es uno de los carnívoros que tenemos en la zona de Xalapa todavía, es un carnívoro muy generalista entonces lo podemos encontrar en el bosque mesófilo, propiamente en las cercanías de Xalapa y también en diferentes lugares más perturbados como zonas rurales, potreros y pequeños montes que anden por ahí todavía”, dijo.

Refirió que esta es época de reproducción y aunado a la escasez de agua que hubo por la falta de lluvias se vieron obligadas a salir de su ámbito más inmediato para buscar alimento para sus crías.

“Aquí en el Instituto de Ecología, en lo que es Santuario del Bosque de Niebla y Jardín Botánico se han visto con bastante frecuencia, incluso las familias con la mamá y dos cachorritos y confiamos en que puedan sobrevivir”.

Refirió que son animales que se han registrado desde hace bastante tiempo en esta zona de la ciudad por lo que la recomendación que hace el Inecol es no molestarlos, “dejarlos en paz”.

“Si tenemos la fortuna de verlos de lejos, entender que son animales del monte, animales silvestres que merecen vivir bien, en libertad. No recomendamos de ninguna manera alimentarlos porque, por un lado, eso hace que pierdan el miedo a las personas y junto con las personas generalmente hay perros u otros daños potenciales como los atropellamientos o la misma gente que no les gusta”.

¿Cuándo se ven más los zorros grises?

Explicó que la mayor actividad de estos animales ocurre durante la noche, por lo que les ha extrañado verla en el día en estas semanas de mucho calor dado que no es usual.

“Ya tienen muchos años viviendo por aquí, su población se ha mantenido y hacemos este llamado para protegerlas, que sigan viviendo aquí. El problema que enfrentan es la desaparición de su hábitat, de la zona silvestre, aunque bien pueden vivir en zonas con cierto grado de perturbación porque comen pájaros, serpientes, lagartijas, también pueden comer gallinas, ratones y algunas otras cosas que a la gente no le gusta que coman, es parte de su vida”.

Refirió que el llamado es a conocer que se tiene en la diversidad biológica de la región de Xalapa y su bosque de niebla a la zorra gris que merece ser protegida para que pueda seguir habitando aquí.