¿Te gusta el son jarocho? Disfruta una noche fandango en el Dique junto a Los Chaneques

Estás por salir de tu jornada laboral, terminas el viernes por la tarde y tendrás más de dos días para descansar, salir del estrés laboral, si quieres una idea para que puedas divertirte con buena música, bebidas “espirituosas” y un gran ambiente, te podemos dar una opción en la que se incluye una noche de fandango, acompañada por un grupo de Son Jarocho.

Antes que nada tenemos que platicarte ¿qué es un fandango? Para los que ya lo conocen puede ser algo innecesario, pero que tal las personas que no saben y sólo por eso se han perdido de éste experiencia; el fandango va acompañado del Son Jarocho, se trata de una fiesta en la que se presentan músicos, bailadores y versadores, digamos que es una fiesta al ritmo del Son jarocho.

Tenemos que aclarar, no importa el lugar, la idea sólo debe ser organizarlo y que todos los interesados lleguen al convivio, eso es lo que va a ocurrir éste viernes en el Barrio del Dique, si estás interesado en saber dónde, no dejes de leer, si nunca has asistido a uno ¿qué esperas? Piérdele el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, podrías llevarte una sorpresa.

Algo que se nos estaba pasando, ¿te gusta el pulque? Perfecto, una opción más para que disfrutes la noche, y no te gusta, también puedes disfrutar, ¿no lo has probado? Ya tienes otra excusa para visitar el viernes por la noche el lugar llamado “La Otra Pulquería” que se ubica en éste barrio xalapeño que es uno de los más antiguos de la ciudad.

Dónde puedo escuchar Son Jarocho en Xalapa y de paso entrarle a un fandango

Si estás listo para armarte una de noche de Son Jarocho no te pierdas en “La Otra Pulquería” a Los Chaneques, quienes abrirán pista con sus canciones y dejarán todo listo para que al término de su presentación se arme el fandango para que participen todos los interesados.

Cabe mencionar que la cooperación es voluntaria, tú le pones precio a la diversión, pero recuerda que los artistas viven de los que el público les aporta, te sugerimos que si eres de los que les gustan éste tipo de actividades, te rifes con una buena cooperación para los músicos.

Ya lo sabes, viernes 27 en “La Otra Pulquería” que se ubica en la avenida Venustiano Carranza #184 en el Barrio del Dique, todos están invitados, por cierto, si sabes tocar y tienes instrumentos ni lo pienses, llévalo y éntrale al toquín.









Por cierto, sino sabes que es el pulque, te platicamos: es una bebida fermentada de origen prehispánico que se elabora a partir de la fermentación del mucílago del agave o maguey (sustancia orgánica de textura viscosa, propia de algunos vegetales), popularmente conocido como “aguamiel”, antes de la conquista éste era una bebida muy importante en la cultura mexicana, si quieres más información puedes checar el siguiente link .