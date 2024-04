Estatua del perro abandonado; en Costa Rica tienen desgarrador monumento sobre el maltrato [Fotos]

Xalapa, Ver.- Los animales de compañía, ya sean perros o gatos, son seres que entregan el corazón a sus tutores, basta ver como los perros reciben a sus dueños cuando llegan a casa después de un día de trabajo o como los gatos te acarician con su cabeza o cuerpo en señal de cariño.

Lamentablemente existen personas que no son responsables de sus mascotas y las dejan abandonadas en las azoteas o en las calles sin importar si ya comieron, si tienen un refugio donde pasar la noche o si están enfermos darles la medicación adecuada.

Estos casos de maltrato animal lamentablemente existen en todo el mundo, basta con salir a una colonia en la zona donde vives para darte cuenta de que hay perros y gatos en situación de calle, algunos de ellos enfermos y desnutridos ya que pueden pasar varios días sin comer.

Afortunadamente existen activistas y defensores de los derechos animales que buscan combatir este problema del maltrato y abandono de animales de compañía, con el paso de los años su lucha comienza a dar frutos, pero lamentablemente aún queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en zonas rurales y en poblados donde hay pobreza.

Estos grupos de combate al maltrato animal buscan concientizar a las personas que de que las mascotas no son juguetes, que se pueden adquirir de pequeños, y al crecer los perros o gatos hacen travesuras o requieren de una alimentación al igual que un integrante de la familia, y es ahí donde las personas los dejan abandonados a su suerte.

En todo el mundo existen grupos animalistas que promueven la defensa de los animales de compañía, luchan para que las autoridades no sean indiferentes ante el dolor de perros y gatos que están enfermos en las calles y con cuadros de desnutrición avanzados.

¿Cómo combate el maltrato animal Costa Rica?

Es aquí donde te contaremos que en el país de Costa Rica la Federación Canina inició desde el año 2022 una campaña para promover el maltrato animal, y se trata de una estatua de un perro en condiciones de calle el cual se puede apreciar presenta un severo cuadro de desnutrición.

Con esta imagen conmovedora de un perro flaco, enfermo y desnutrido es como se busca crear conciencia entre la población de Costa Rica, para no abandonar perros y gatos, así como el no ser indiferentes ante estos casos y apoyar cuando se encuentren a un animal de compañía en esta situación.

La estatua, de acuerdo con lo expuesto por autoridades de ese país, busca que las personas vean como cientos de perros y gatos diariamente sufren por ser abandonados en las calles, en donde no comen, pasan frío y luego enferman hasta morir, sin que nadie los ayude.

Dicha estatua del perro abandonado ya ha recorrido diferentes parques y espacios públicos de ese país, para que las personas la vean y tomen conciencia de que los animales merecen ser respetados y valorados, ya que argumentan que el hecho de no tener voz no quiere decir que no tengan derechos.

La estatua es acompaña de frases como “dolor” y “odio” y reiteran que verla causa un impacto visual, que pretende hacer que las personas aprendan a valorar a sus mascotas, pero lo más importante es que no sean indiferentes ante los casos de perros y gatos que están en las calles y que nadie les da de comer o atiende sus enfermedades.

Junto con esta campaña se busca también promover la esterilización canina y felina, esto para evitar que crezca la población de estos animales en zonas donde no son cuidados como se debe. Además de promover la adopción responsable de perros que no son de raza.

Así que ahora que ya conoces esta historia, ¿estarías dispuesto a ayudar a un perro o gato de la calle que requiere de alimento y medicamento?, o ¿serías indiferente a su dolor?

Sin duda que la estatua es aterradora, ya que muestra una realidad de cientos de perros que andan en las calles buscando algo que comer.